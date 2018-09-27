TL BAZINDA İLK ENERJİ İHALESİ YAPILDI

Türkiye’deki en geniş coğrafi dağıtım alanına hizmet veren Aksa Doğalgaz; Ağrı Doğal Gaz Dağıtım Projesi kapsamında hızla hayata geçirdiği yatırımlarla Ağrı merkezden sonra Doğubayazıt ilçesine de doğal gaz ulaştırdı. 26 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen ilk gaz verme töreniyle doğal gaz kullanmaya başlayan ilçede abonelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar bu kış doğal gazla ısınacak.

TL bazında ilk enerji ihalesi

Aksa Doğalgaz’ın Ağrı ve Doğubayazıt yatırımları, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun (EPDK) Türkiye’de doğal gaz dağıtımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında gerçekleştirdiği ilk Türk Lirası bazında enerji ihalesi olması bakımından da büyük stratejik önem taşıyor. EPDK’nın Türkiye’de doğal gaz dağıtımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında 2016 yılı sonunda aldığı “Türkiye’nin milli parasını kullanma politikası çerçevesinde doğal gaz ihalelerinin Türk Lirası ile gerçekleştirilmesi” kararı kapsamındaki ilk ihaleyi kazanan Aksa Doğalgaz, Ağrı ve Doğubayazıt yatırımlarıyla hizmet verdiği il sayısını 27’ye, ilçe ve belde sayısını ise 179’a ulaştırdı.

5 yılda 100 milyon TL yatırım yapılacak

Aksa Ağrı Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Engin Yazıcı, ilk gaz verme töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Aksa Ağrı Doğalgaz olarak, vatandaşlarımıza doğa dostu, güvenli ve temiz bir yakıt olan doğal gazı ulaştırmak için tüm gücümüzle, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarla, ilçemiz için doğal gaz kullanımını bu kışa yetiştirmeyi başardık. Amacımız, daha da fazla vatandaşımıza doğal gaz ulaştırmak. Ağrı ili ve Doğubayazıt ilçemizde önümüzdeki 5 yılda yapacağımız 100 milyon TL yatırım, doğrudan ve dolaylı olarak 800 milyon TL’lik bir ekonomik büyüklük oluşturacak. Bölgedeki istihdama ve ekonomik hareketliliğe katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” Sıcak evler, nefes alan şehirler felsefesiyle Türkiye’nin dört köşesine doğal gaz ulaştıran Aksa Doğalgaz, Kamu binaları ve 3.000 abonenin yılda 18 milyon metreküp doğal gaz kullandığı Ağrı’da, Doğubayazıt’a doğal gaz arzı sağlanmasıyla birlikte, 26 milyon metreküp doğal gaz kullanılacağını öngörüyor.