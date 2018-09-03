TIRSAN FRİGO İLE GÜVENLİ İLAÇ TAŞIMACILIĞI

Tırsan, üstün teknolojiye sahip sandviç panelli frigo araçlarıyla elde ettiği kusursuz izolasyon yapısı ve kapı kilit sistemleri sayesinde ilaç taşımacılığında güven, hijyen ve sağlık garantisi sunuyor.

İlaç taşımacılığında kullanılacak frigo araçlarının, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü GDP protokülüne uygun olarak üretilmesi gerekmektedir. GDP kurallarına göre ısı değişikliklerine duyarlı olacak şekilde, taşınma ısısının 2-8C ve 15-25C derecelerde sabit kalması ve ilaç taşımacılığı için belirlenen araç tasarım ve donanım standartlarına göre üretilmesi gerekmektedir.

İlaç taşımacılığında gerekli olan tüm koşulları sağlayan Tırsan, ödüllü Ar-Ge merkezinde geliştirdiği frigo araçları ile ATP mevzuatına ve hijyen kurallarına tam uyum sağlamaktadır. Tırsan, ilaç taşımacılığı standartlarına uygun araç ölçüleri ve soğutucu ünite modelleri ile beşer derece aralıklarla sıcaklık değişim testi, üç noktada ısı sensörü kalibrasyon testi, arka kapı izolasyon ve kilit sistemi testlerini başarıyla geçerek İlaç Taşımacılığı Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Bu sertifika ile Tırsan, sağlık sektörüne hizmet veren müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır.

Tırsan Frigo ile Verimlilik ve Son Teknoloji Bir Arada

Tırsan, soğuk zincir taşımacılığı gerektiren ilaç ürünlerinin taşınmasına ek olarak frigo araçları ile verimlilik ve son teknolojiyi bir arada sunuyor. Aracın izolasyonunda, düşük ısı iletimi ve nem almama özelliğine sahip DIN EN 13165 normuna uygun preslenmiş sandviç paneller yer almaktadır. İç ve dış katmanda, güneş ışınlarını direkt geri yansıtan özel Gel-coat kaplamalı GRP levhalar kullanılmaktadır. Preslenmiş paneller otomatik makinelerde düşük toleranslarda işlenmektedir. Oluşan yekpare yapı, ısı ve nem yalıtımında güneş korumasında en güvenli çözümü sunmaktadır. Ayrıca S700MC çeliğinden imal edilen hafif ve yüksek mukavemetli gömme deve boyunlu şasi yapısıyla iç net kazanımı hedeflenen Tırsan Frigo, 2.650 mm-2.900 mm iç net yüksekliğiyle de yüksek hacimli yük taşımacılığına imkan sağlamaktadır.

Pazar ihtiyacı ve coğrafi koşullara göre geliştirilmiş olan Tırsan Frigo aracını satın alan müşterilerimiz, standart olarak 2.650 mm iç net, 7.2 ton forklift dayanımlı kolay temizlenebilen alüminyum taban, havalandırma brandası, 500 lt alüminyum mazot deposu, led ışıklarla donatılmış çelik yemek dolabı, bir adet yedek lastik ve 1.dingil kaldırma özelliğine de sahip olmaktadır.

Çift katlı Tırsan Frigo araçları, panellere gömme çift kat ray teknolojisi ile iç genişlik kazanımı sağlayarak, 24 ray ve 22 bar ile dizayn edilmiştir. Standart olarak sunulan 22 adet yük sabitleme barı ile ikinci katta 10 tona kadar yük taşıma imkanı sunar ve toplamda 66 Euro palet kapasitesi ile multifonksiyonel çözüm avantajı sağlar. Ara bölme duvarı opsiyonu ile donatılabilen frigo araçları iki farklı sıcaklıkta yük taşımacılığına olanak sağlar. Bu duvar tavandaki raylı yapı ile araç içinde 10 metreye kadar hareket kabiliyetine sahiptir. Bu sayede müşteriler farklı türlerdeki ürünlerini diledikleri hacimlerde taşıyabilirler.

Ayrıca üstün teknoloji ile donatılmış Tırsan Frigo araçları, sunduğu Telematik çözümleriyle de uydu sistemi üzerinden treylerleri izleyerek sürekli bilgi akışı sağlar. GPS üzerinden çalışan sistem müşterilerin isteklerine göre yapılandırılarak cep telefonu, tablet ve kişisel bilgisayarlar ile izlenebilmektedir. Tırsan Telematik ile kullanıcı sürüş performansı, dingil yükleri, araç hızı, toplam kilometre, bir sonraki servis zamanı, EBS verileri, araç kapılarının açık veya kapalı olma durum bilgileri ve frigo araçları için çok önem taşıyan soğutucu ünite çalışma performansı, araç içi sıcaklık ve yakıt tüketimi gibi bilgilere ulaşmak mümkündür.

