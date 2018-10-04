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TİM’DEN SENDİKASYON KREDİSİ AÇIKLAMASI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İsmail Gülle, bugün Türk Eximbank'ın Londra'da Mizuho Bank koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan yenilediği sendikasyon kredisiyle ilgili “Geçtiğimiz aylarda ihracata sağlanan kredilerde, yurt dışından temin edilen kaynağın katkısı büyük oldu. Geçtiğimiz yıl aldığımız krediyi bu yıl %8,5 oranında artırarak yeniledik. Böylece ek bir kaynak yaratmış olduk. Bu kredi, Türk Eximbank’a, Türkiye’ye ve Türk Ekonomisinin geleceğine yönelik güvenin devam ettiğinin en önemli göstergesidir " dedi.

TİM’DEN SENDİKASYON KREDİSİ AÇIKLAMASI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İsmail Gülle, bugün Türk Eximbank'ın Londra'da Mizuho Bank koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan yenilediği sendikasyon kredisiyle ilgili “Geçtiğimiz aylarda ihracata sağlanan kredilerde, yurt dışından temin edilen kaynağın katkısı büyük oldu. Geçtiğimiz yıl aldığımız krediyi bu yıl %8,5 oranında artırarak yeniledik. Böylece ek bir kaynak yaratmış olduk. Bu kredi, Türk Eximbank’a, Türkiye’ye ve Türk Ekonomisinin geleceğine yönelik güvenin devam ettiğinin en önemli göstergesidir " dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:29
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TİM’DEN SENDİKASYON KREDİSİ AÇIKLAMASI

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank'ın Londra'da Mizuho Bank koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan yenilediği sendikasyon kredisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gülle, “Geçtiğimiz aylarda ihracata sağlanan kredilerde, yurt dışından temin edilen kaynağın katkısı büyük oldu. Geçtiğimiz yıl aldığımız krediyi bu yıl %8,5 oranında artırarak yeniledik. Böylece ek bir kaynak yaratmış olduk. Bu kredi, Türk Eximbank’a, Türkiye’ye ve Türk Ekonomisinin geleceğine yönelik güvenin devam ettiğinin en önemli göstergesidir. Önümüzdeki dönemde, net ihracatın büyümeye katkısının pozitif olacağı göz önünde bulundurulduğunda, Türk Eximbank’ın ihracata sağladığı desteğin önemi daha da artıyor. Yenilenen sendikasyon kredisi ile birlikte sermayesini artıran Bankamız, ihracatın finansmanı noktasındaki en büyük güvencemiz" dedi.

“İhracatta KOBİ’lerin payı hızlı artıyor”

Türk Eximbank desteklerinden faydalanan ihracatçı sayısının, özellikle de kredi sağlanan kobilerin toplam payının artırılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Gülle, “Eximbank’ın hizmet verdiği ihracatçı sayısının yılsonuna kadar 11.000’e ulaşması bekleniyor. Ayrıca, eylül ayı itibariyle kredilerden faydalanan toplam ihracatçı sayısı içerisinde yüzde 64 olan KOBİ’lerin payının, yılsonunda yüzde 68’e çıkması hedefleniyor. Eximbank tarafından sağlanan kredilerin ihracatın ve ihracatçı sayısının artmasında işlevi büyük” şeklinde konuştu.

“Hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağız”

Eximbank tarafından açılan yeni şube ve irtibat bürolarına değinen Gülle “2017 ve 2018 yılında Birliklerimiz ve odalar bünyesinde açılan 9 yeni şube ve 12 irtibat bürosu ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhracatçılarımızın finansman sorunu yaşamaması adına, 2017 yılında Eximbank tarafından sağlanan 39,3 milyar dolarlık desteğin yılsonunda yüzde 17’lik bir artışla 46 milyar dolara ulaşmasını öngörülüyor. Böylece ihracatla büyüme hedefimize tüm kurumlarımızın işbirliğiyle çok daha hızlı ulaşacağız” dedi.

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