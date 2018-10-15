TİM’DEN BÜYÜKELÇİLERE KAPADOKYA’DA TİCARET DİPLOMASİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, ülkelerarası işbirliği fırsatlarının artırılması amacıyla 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen TİM Büyükelçiler Buluşması'nın beşincisi 12-14 Ekim tarihlerinde Kapadokya’da düzenlendi. 49’u büyükelçi olmak üzere 76 ülkeden diplomatik temsilciler ile AB Delegasyonu Türkiye Temsilciliği ve aileleri dâhil 230 kişiyi bir araya getiren buluşmada, ikili dış ticaret ilişkiler başta olmak üzere güncel sosyal ve ekonomik konuları konuşuldu.



“Diyaloğumuzu güçlendirmeyi, ilişkilerimizi en üst düzeye taşımayı arzuluyoruz”

14 Ekim Pazar günü gerçekleşen çalışma kahvaltısında konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekerken, böyle bir organizasyonda Kapodokya'yı tercih ettiği için TİM'e teşekkür etti.



TİM Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı konuşmada, “Büyükelçiler Buluşmalarından beşincisini yaptığımız Kapadokya’da şimdiye kadarki en yüksek katılıma ulaşmaktan memnunuz. 76 ülkeden temsilcileri ağırladık. Ekonomimizin dinamizmi ve iş insanlarımızın gayretiyle, Türkiye ekonomisi güçlü performansını sürdürüyor. Tabii bunda kıymetli Büyükelçilerimizin de büyük bir payı var. Ben ve yönetim kurulum, ihracat bayrağını 3 ay önce devraldık ve yeni projeler ile çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. İnanıyorum ki yeni dönemde, sizlerle çok daha yakından çalışma fırsatı bulacağız” dedi.

Ülkelerin birbirlerine karşı gümrük duvarlarını yükseltmelerinin, korumacılık politikaları uygulamalarının doğru olmadığını belirten Gülle şöyle devam etti: “Ülkelerinizin en üst düzey temsilcileri olan sizlerle diyaloğumuzu güçlendirmeyi, ilişkilerimizi en üst düzeye taşımayı arzuluyoruz. Ticarete bakış açımızı, ekonomimizin başarı öyküsünü, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı, sizlerin aracılığıyla tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. İnanıyoruz ki; ticarette sınırları kaldırarak, karşılıklı ilişkilerimizi güçlendirerek, tecrübelerimizi birbirimize aktararak, uluslararası ticareti, arzu edilen seviyelere çıkaracağız. Sizlerin desteği ve yönlendirmeleriyle, küresel ticareti artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”



Gülle, ilki 2014 yılında Mardin'de gerçekleşen organizasyonun beşincisinde, diplomatlarla kurulan diyaloğu artırarak devam ettirmekten duydukları memnuniyeti sözlerine ekledi.



Büyükelçiler Kapadokya'da turistik ziyaretlerde bulundu

Toplantıda konuşan duayen Libya Büyükelçisi Abdurrazag Mukhtar Ahmed Abdulgader, Türkiye ile devam eden olumlu ikili ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti



Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, Tayland Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit, Gana Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala ve Guatemala Büyükelçisi Lars Pira da Türkiye ekonomisi ve ihracatı hakkında bilgi almaktan memnun olduklarını, bu organizasyonun ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından faydalı olduğunu, Türk ihracatçılarını ve ihracatçı sektörleri tanıma fırsatı verdiğini dile getirerek organizasyon için TİM’e teşekkürlerini iletti.



TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte üç gün boyunca Büyükelçiler, Güvercinlik Vadisi, Göreme Açıkhava Müzesi, Paşabağı Vadisi, Zelve, Kaymaklı Yer altı Şehri gibi tarihi-kültürel varlıklar ve turistik yöreleri ziyaret etti.