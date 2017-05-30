THY'NİN YERLİ KOLTUKLU "BOEİNG 777-300 ER" TANITIMI

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, sene sonuna kadar 40 uçakta yerli üretim koltukların yer alacağını belirtti.

THY'nin Atatürk Havalimanı'na iniş yapan 30. "Boeing 777-300 ER" uçağının teslimat töreni THY Teknik Hangarında yapıldı.

Törende, Türk Hava Yolları ve Assan Hanil ortaklığında kurulan Koltuk Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (TSI) üretimi yerli koltuklarla donatılan "Boeing 777-300 ER" de tanıtıldı.

Aycı, milli havayolu şirketinin havacılık camiasındaki konumunun daha da yükseleceğini söyledi. Yaklaşık 25 Boeing 777-800 uçağında THY'nin kendi ekosistemi içinde iş ortağıyla geliştirdiği yerli koltukların bulunduğunu kaydeden Aycı, "Airbus A-330" uçaklarının ekonomi sınıfında da bu koltukların kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Aycı, filodaki 30 uçakta yerli koltukların bulunduğunu anımsatarak, "İnşallah bu sene sonuna kadar 40 uçakta bizim koltuklarımız yer almış olacak. Bir müjde de, az evvel Genel Müdürüm bahsettiler. (TSI Genel Müdürü) Can Şaşmaz ve ekibi şu anda yoğun bir çalışma içindeler. Birkaç ay içinde 2017'nin sonuna varmadan ilk business sınıfının prototipi de çıkartacaklar." dedi.

Yerli koltukların kabin eğlence sistemlerinin entegrasyonuna uygun halde olacağını ifade eden Aycı, THY'nin galley şirketinin de Hindistanlı Jet Airways'ten 79 uçaklık sipariş aldığını belirtti. Bunun arkasının geldiğini dile getiren Aycı, aynı ülkeden Spicejet Havayolundan da yeni galley ihalesi aldıklarını belirtti.

Aycı, kabin için eğlence sistemleri ile yerli uçak simülatörleri başta olmak üzere diğer projeleri de yakın zamanda tamamlayacaklarını söyledi.

Geçen yılın Türkiye için çok zor bir yıl olduğunu anımsatan Aycı, şöyle devam etti:

"Hemen hemen her şeyin yaşandığı mükemmel fırtına yılıydı. Biz o yılda fırtınaların içinden çıktık. O zorlu yolculukta güvenli bir biçimde yolumuza devam etmeye başladık. Bu anlamda 2017 yılına daha da güçlü ve emin adımlarla girdik. Genel Müdürümüz Bilal Ekşi Beyin çalışmalarıyla birlikte şirketimiz yükselişe geçti. Çok daha güzel bir şekilde rakamların da iyileştiğini görmeye başladık. Yolcu sayılarımızdaki artış, doluluk oranlarımızdaki artış, sefer ve konma sayılarımızdaki artış her tarafta kendini gösteriyor. Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika pazarında da hareketlenme var. Rusların yeniden stratejik anlamda Türkiye ile ortaklık pozisyonuna geri dönmesi, Rusya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısını çok olumlu anlamda etkiledi. Gönlümüz arzu ediyor ki, inşallah Amerika'dan gelen yolcu sayısında da Amerikalı ortaklarımızla aynı ortaklığımızın gereğini görebiliriz."

Avrupa'dan da çok sayıda yolcu beklediklerini dile getiren Aycı, yeniliklerle yolcularını kucakladıklarını, yasakların ise asla kendilerini durduramadığını belirtti.

Aycı, insanların yaşam biçimlerini tehdit eden, hayatı zorlaştıran ve mantıklı olmayan yasaklarla pazar paylarını etkileyecek bazı kararların alındığını kaydederek, "Hele bu kararları stratejik müttefik ülkelerde gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Dünyanın bu çaresizliğine, yöneticilerin bu çaresizliğine ve kolaycılığına üzülmeden edemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Dünyadaki herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Aycı, yaşananlara rağmen Amerika hatlarında yolcu sayılarının olumlu etkilendiğini söyledi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kendisi için ayrı bir gün yaşadığını, 2005'te atılan temellerin bugün meyveye dönüştüğünü görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ekşi, THY'nin havacılığın diğer ekosistemlerinde de neler yapabileceğini her fırsatta gösterdiğini ve adım attığını dile getirerek, "Bugün o adımlar, devam eden yöneticilerimizin de istikrarlı bir şekilde o vizyona yaptıkları katkılarla bugüne geldi. Dolayısıyla bugün burada gördüğünüz bir koltuk değil aslında bir idealin ürünüdür. Bu ideal bugün ekonomi koltuğu olarak vücut buldu. Yarın, inşallah Ali Bey ile görüştük. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızın da bu konuda talimatları var. Business class koltuklara dönüşmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TSI ortaklarından Ali Kibar, bugün ayrı bir heyecan yaşadıklarını, THY'nin destekleriyle projedeki üretim süreçlerinin hızlandığını belirtti. Kibar, havacılık sektöründe çok farklı donanımların ve lisans sertifikasyonların alınması gerektiğini ifade ederek, "Önümüzdeki yıllar yine THY’nin, bunun yanı sıra tabii ki Boeingin bize vereceği destekle diğer havacılık şirketlerine de verilecek koltuklar ve koltuk dışındaki bazı yeni ürünlerle ihtisaslaşmamızı daha ileri noktalara götüreceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.





- "Koltuklarla birlikte bu uçak daha Türk oldu."

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın Işıl da THY'ye 30. "Boeing 777-300 ER" uçağını teslim ettiklerini bildirdi.

Işıl, bu uçağın yerinin ayrı olduğunu vurgulayarak, "Çünkü ilk defa bu uçakta Türkiye'de TSI tarafından üretilen koltuklar kullanıldı. Aslında pek çoğumuzun görmediği bir şey var ki, (Boeing) 777 uçaklarımızda ve tüm ticari uçaklarda Türkiye'de pek çok parça var. Türk sanayisinin ürettiği, yüksek teknolojili parçalar var. Koltuklarla birlikte bu uçak daha Türk oldu. Bu beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Yerli koltuklarla donatılan "Boeing 777-300 ER" açılış kurdelesinin kesim töreni yapıldı.





- Havayolu şirketlerine yerli koltuk çağrısı

Törenin ardından uçağı gezen Aycı, yerli koltukları test etti. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aycı, sertifikasyon süreçlerini hızlandırmak için çalışma yaptıklarını belirtti.

Üretilen yerli galley için Hindistan'dan 279 uçaklık ihale aldıklarını anımsatarak, "Sivil havacılık şirketlerimiz bundan sonra uçak alırken, lütfen alacakları uçaklarda, TSI koltuklarının yer alması konusunda karşı taraftaki alıcılara talep götürsünler, istek götürsünler. Biz de onlarla beraber olalım. Böylelikle Türkiye'deki havayolu şirketlerinin uçakları bizim koltuklarımızla inşallah donanmış olsun. Ne dersiniz, bu da bir milli adım mıdır? Bu da bir ortak bilinç midir? Bu işler böyle gelişir mi? Hindistanlıları bize yönlendiren neyse, Türkiye'deki diğer havayolu şirketlerimizi de bize yönlendiren aynı kalite anlayışı olacaktır.

Anadolu Haber Ajansı