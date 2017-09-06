THY İSVİÇRE'DE 50. YILINI KUTLADI

ZÜRİH (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), İsviçre'de faaliyetlerine başlamasının 50. yıl dönümü Zürih kentinde düzenlenen programla kutlandı.

Zürih'te bir salonda gerçekleştirilen kutlama programında konuşan THY Orta Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Fatih Cığal, THY'nin ilk dış seferinin 1947'de Ankara-Atina hattında gerçekleştiğini hatırlattı.

İsviçre seferlerinin ise 1967'de İstanbul-Zürih hattında başladığını belirten Cığal, THY'nin günümüzde dünyada en çok noktaya uçuş yapan havayolu şirketi olduğunu vurguladı.

Cığal dünyada 300'ü aşkın destinasyona uçuş yaptıklarını ifade ederek, "Bu destinasyonların 100'ü Avrupa kıtasına. Dünyada en hızlı büyüyen havayollarından biri olarak son 12 yılda yolcu sayımızı da 6 kattan daha fazla artırdık. İsviçre bizim için her zaman önemli bir pazar, Zürih ise THY için vazgeçilmez aktarma merkezlerinden biri oldu." dedi.

İsviçre'de sadece Zürih'ten yılda 350 binden fazla yolcu taşıdıklarını aktaran Cığal, bu kentten Türkiye'ye sefer sayısını günde 3'ten 4'e çıkardıklarını dile getirdi.

Türkiye'ye Cenevre'den günde üç, Basel'den de iki sefer yaptıkları bilgisini veren Cığal, THY'nin 2017'de dünyada şu ana kadar 37 milyondan fazla yolcu taşıdığını ve bu sayının yıl sonu itibarıyla 65 milyona çıkmasını beklediklerini açıkladı.

Fatih Cığal, THY'nin İsviçre'deki başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

- İsviçreli iş adamlarına yatırım çağrısı

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ise THY'nin Türkiye'yi mükemmel şekilde temsil ettiğini vurguladı.

İsviçre'nin Türkiye için önemli bir ülke olduğunu kaydeden Saygılı, Lozan Antlaşması ve Montrö Sözleşmesi'nin bu ülkede imzalandığını anımsattı.

Saygılı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar doları aştığını belirtti.

Büyükelçi Saygılı, geçen yıl Türkiye'ye giden İsviçreli turist sayısının 300 bini geçtiğini aktararak, bu ülke vatandaşlarını Türkiye'ye davet etti.

Türkiye ekonomisinin 15 Temmuz darbe girişimine rağmen dimdik ayakta olduğuna dikkati çeken Saygılı, "Türkiye birçok alanda yatırımı hak ediyor. Aramızda bu fırsatı kullanacak birçok İsviçrelinin olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Saygılı, Türklerin zor dönemde yanlarında olan dostlarını asla unutmadığına vurgu yaparak, İsviçreli iş adamlarına Türkiye'de yatırım yapma çağrısında bulundu.

- "THY sadık bir müşteri"

Zürih Uluslararası Kloten Havaalanı Genel Müdür Yardımcısı Stefan Gross da THY'nin 1967'de "akıllıca" bir karar alarak Zürih seferlerini başlattığını ifade etti.

THY'nin İsviçre'de "sürdürülebilir" bir başarı hikayesi yazdığını ve Zürih Havaalanı için "sadık" bir müşteri olduğunu dile getiren Gross, "Ülkelerimiz ve kültürlerimiz arasında köprü olan ortaklığınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Biz böylesine güçlü bir havayolu şirketiyle çalışmaktan oldukça gurur duyuyor ve minnettarız." değerlendirmesini yaptı.

THY Zürih Müdürü Altan Büyükyılmaz, yılda İsviçre'den Türkiye'ye 1 milyon civarında yolcu taşındığını ve bunun yüzde 65'inin THY ile gerçekleştiğini aktardı.

Programda Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan'dan oluşan "Taksim Trio" konser verdi. Ayrıca bir grup İsviçreli sanatçı da ülkelerine ait eserleri seslendirdi.

Gecenin sonunda yapılan çekilişte ise üç davetli THY'den ödül olarak "business class" uçuş bileti kazandı.

50. yıl pastasının kesilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona eren programa Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve THY İsviçre çalışanları katıldı.

Anadolu Haber Ajansı