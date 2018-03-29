The Core İstanbul’da 150 global alıcıyı ağırlıyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ve İstanbul Moda Akademisi tarafından (İMA) Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenen The Core İstanbul, 7. kez kapılarını açtı.

Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’dan 150 global alıcının geldiği The Core İstanbul’un açılışında konuşan İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi dolar kurundaki artışın ihracata mutlaka pozitif etkilerinin olacağını belirtti.

Dün başlayan Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul (MBFWI) ile eş zamanlı düzenlenen The Core İstanbul’un global alıcılarla buluşma platformu haline geldiğine dikkat çeken Tanrıverdi, şöyle devam etti:

KURDAKİ OYNAKLIK ÖNÜMÜZÜ GÖRMEMİZİ ENGELLİYOR

“İHKİB’in Türk moda endüstrisine kazandırdığı MBFWI, sadece ülkemizin değil bölgenin de en önemli uluslararası moda etkinliği oldu. MBFWI ve The Core İstanbul ile her yıl iki kez tasarımcılarımızı ve markalarımızı küresel moda endüstrisinin vitrinine taşıyoruz.

Eş zamanlı aynı mekanda düzenlediğimiz The Core İstanbul’u da her geçen yıl daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Etkinliğin doların tarihi rekor kırdığı bir zamana denk gelmesi, fiyat tutturma bağlamında firmalarımıza ve tasarımcılarımıza önemli bir avantaj sağladığına inanıyorum. Dolar kurundaki artış kadar euro-dolar paritesi de hazırgiyim ihracatçılarımız için avantajlı bir noktaya geldi. Çünkü alımlarımızı dolarla yaparken, ihracatımızın yüzde 75’ini euro bölgesine gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle pariteyi çok iyi takip etmek zorundayız. Bugünkü 1,25’lik parite hazır giyim ihracatımızda bize büyük avantaj sağlıyor. Paritenin bu şekilde devam etmesini arzuluyoruz. Elbette kurlardaki aşırı oynaklık da bizim için tercih edilebilecek bir durum değil. Çünkü dövizdeki hızlı dalgalanma önümüzü görmemizi engelliyor.”

Hikmet Tanrıverdi, sektörü çok daha güçlü bir şekilde yarınlara taşıyabilmek için planlı hareket ettiklerini vurgulayarak, “Önümüzdeki ekonomik manzara Türkiye’nin tek hazırgiyim fuarı konumundaki The Core İstanbul’un önemli ticari bağlantılara kapı açacağını gösteriyor. Marka ve tasarımcıların küresel alıcılarla buluşma noktası haline dönüşen The Core İstanbul sayesinde her yıl sektörel ihracatta ilave 500 milyon dolarlık artış hedefliyoruz” dedi.

VOLKAN ATİK: 13 MARKA 27 TASARIMCI GLOBAL ALICILARLA BULUŞUCAK

İHKİB Başkan Yardımcısı ve MBFWI – The Core İstanbul Danışma Kurulu Başkanı Volkan Atik ise bu yıl Zorlu Center’da Mercedes Benz Fashion Week İstanbul (MBFWI) ile aynı alanda düzenlenen The Core İstanbul’da 13 marka ve 27 tasarımcının koleksiyonlarının özel showroom mantığında sergilendiğini söyledi.

The Core İstanbul’un Türkiye’nin tek moda fuarı olduğuna dikkat çeken Volkan Atik, “Yüksek katma değerli üretimin olmazsa olmazı hiç şüphesiz güçlü tasarım. The Core İstanbul’da bu sezon Mehtap Elaidi, Aslı Filinta, Özlem Kaya, Gül Ağış’ın da aralarında bulunduğu Türkiye’nin önde gelen tasarımcıları yer alıyor. Organizasyonumuzda tasarımcılara ağırlık vererek onların dünya ile çok daha hızlı entegre olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir üst segmente çıkacaksak bu mutlaka tasırımcılarımızla birlikte olacak” dedi.