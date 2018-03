The Core İstanbul’da 150 global alıcıyı ağırlıyor

Global politik gerginlikler nedeniyle dünya ticaretinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğinin altını çizen İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Markalarımızı ve tasarımcılarımızı her şeye rağmen The Core İstanbul’da Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’dan alıcılarla buluşturduk. Döviz ve parite cephesindeki gelişmeler, Türkiye’nin tek hazırgiyim fuarı konumundaki The Core İstanbul’un önemli ticari bağlantılara kapı açacağını gösteriyor” dedi.