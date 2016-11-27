TFF'YE TL ÇAĞRISI

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz artırımı kararına ilişkin, "Nasıl ki son 8 ayda 250 baz puan aşağı indirdiyse ve bunu bağımsız karar alarak yaptıysa son adımıyla da 50 baz puanlık müdahalede bağımsız olarak aldığı bir karardır. Yani 250 düşürürken 'aferin', 50 arttırırken de 'kötü Merkez Bankası' demeyeceğim. Bu anlamda bağımsız karar alma mekanizmasını ben destekliyorum. Yoksa 'faizler arttı, güzel oldu' diyecek değilim." dedi.

Denizli programı kapsamında Güney ilçesine gelen Zeybekci, kaymakalığı ve ilçe belediyesini ziyaret etti, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dünya ekonomisinde küresel anlamda bir dalgalanma yaşandığını, doların diğer para birimleri karşısında da değer kazandığını kaydeden Zeybekci, 15 Temmuz sonrası Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarının ekonomik boyutta da devam ettiğine dikkati çekti.

"Türkiye’nin kaygı duyacak hassasiyetleri, eksiklikleri yok" diyen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Türk Lirası'ndaki değer kaybının dünyanın diğer para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybından fazla olması ve verilmeye çalışılan bu izlenim günlük spekülatif hareketlerdir. Bununla ilgili şunu söyleyegeldik. Buna Merkez Bankasının müdahalesi klasik yöntemlerle olmamalı, yani para satmak şeklinde olmaması lazım. Bize göre dokunmamak, müdahale etmemek lazım. Piyasa kendiliğinden yerini bulacaktır. Biz buna inanıyoruz.

Merkez Bankasının elinde çeşitli enstrümanlar var. Para satarak da müdahale edebilir ancak ben bunu geçici çözüm olarak görüyorum. Bu şekilde müdahale edeyim derken müdahaleye daha açık hale geliyorsunuz. Bunun için ben bu yöntemi onaylamıyorum ancak Merkez Bankasının enstrümanlarından bir başkası, faizlerle ilgili müdahalesi gerçekleşti. Nasıl ki son 8 ayda 250 baz puan aşağı indirdiyse ve bunu bağımsız karar alarak yaptıysa son adımıyla da 50 baz puanlık müdahalede bağımsız olarak aldığı bir karardır. Yani 250 düşürürken 'aferin', 50 arttırırken de 'kötü Merkez Bankası' demeyeceğim. Bu anlamda bağımsız karar alma mekanizmasını ben destekliyorum. Yoksa 'faizler arttı, güzel oldu' diyecek değilim."

- TFF'ye TL çağrısı

Türk Lirası'nı güçlendirmek için hükümet olarak Türk Lirası'nın ihalelerde ve satın alımlarda yaygın olarak kullanılması konusunda hassasiyetleri olduğunu ifade eden Zeybekci, TFF ihalesine dikkati çekti.

Zeybekci, "Devletin TL’leşmesi, milli paranın istisnasız kullanılması, hiçbir devlet kurumunun satın almalarda ve ihalelerde bundan sonra başka para birimlerini kullanmaması gibi bir hassasiyeti Türkiye Cumhuriyeti olarak benimsememiz lazım. Örneğin Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı son yayın ihalesi için açıkça çağrıda bulunuyorum. Eğer o sözleşme imzalanmadıysa bunun tekrar gözden geçirilip Türk Lirası olarak yapılmasını istiyorum. TFF’nin yayıncı kuruluşa 'gel bunu TL olarak yapalım' diyecek şekilde dönüştürmesini bizim bu eğilimimize cüzi de olsa destek verme anlamında önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Dün tamamladığı Paris ziyaretine de değinen Zeybekci, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda önemli görüşmeler yaptığını, güncellemenin 2017'nin sonunda tamamlanacağına inandığını aktardı.

Bugüne kadar inanmadığı bir işin başına geçmediğini aktaran Zeybekci, "Teknik görüşmelerde bir sıkıntı olmadı. Ocak ayında ilk vuruşu yapacağız, teknik anlamda ilk madde için görüşmeler başlayacağız. 2017’nin sonunda da bitirmek gibi bir hedefimiz var. Bugüne kadar da gittiğimiz AB ülkelerinde Gümrük Birliğinin güncellenmesine karşı olduğunu söyleyen herhangi bir ülke olmadı. Negatif görüşle karşılaşmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, Avrupa Parlamentosu'nun müzakerelerin dondurulması yönünde aldığı kararın Türkiye ekonomisine etkisinin geçici olacağını, spekülatif etkinin de sona erdiğine inandığını kaydetti.

"AP’deki bu kararın Avrupa Birliği üzerinde hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacaktır" diyen Zeybekci, "Bizi bağlayan karar AB Komisyonu'nun, Liderler Zirvesi'nin aldığı kararlardır. Orada da bir sıkıntı görmüyorum" diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı