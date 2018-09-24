Tezman Holding 70. kuruluş yıldönümünde yatırıma devam ediyor

Kurulduğu 1948 yılından bu yana; kimya, gıda, farmasötik, teknik tekstil, bağlantı elemanları, denizcilik, inşaat & gayrimenkul, hızlı tüketim ürünleri, tarım ve sigorta sektörü gibi bir çok alanda faaliyet gösteren ve Türk iş dünyasının gruplarından birisi olan Tezman Holding A.Ş., sanayiye girişinin 70. yılını kutluyor.

Bünyesinde Sel Sanayi Ürünleri A.Ş.,Vateks Tekstil Sanayi A.Ş., Yıldız Vida ve Cıvata Fabrikası A.Ş., EjotTezmak Bağlantı Elemanları ve Teknolojileri A.Ş., Tezmarin Turizm ve Ticaret A.Ş gibi toplam 15 iştiraki olan holding, 70 yıllık süreç içerisinde ulaştığı noktayla, Türk ekonomisine istihdam ve ihracatları ile katkı sağlayan bir grup haline geldi.

Değişen dünya standartlarını yakından takip eden, en modern teknolojileri yatırımlarında kullanan, en güvenilir ve en kaliteli hizmet anlayışıyla enerjisini sürekli yüksek tutan ve hizmet verdiği alanlara bu enerjisini yansıtan Tezman Holding A.Ş., 70 yıllık dinamik yapısıyla, çalışanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına ilham vermeye devam ediyor.

4 kıtaya ihracat

Hayvansal menşeili tutkal, gıda jelatini ve ilaç sanayinde kullanılan jelatin, fiber optik kabloların izolasyon bantları, sıvı ve hava filtrelerinin filtre bezleri, konfeksiyon sanayinde kullanılan her çeşit tela, temizlik bezleri, otomotiv, medikal, vida ve bağlantı elemanları gibi ara sanayi ürünleri üreten Tezman Holding A.Ş. ürettiklerini başta Avrupa olmak üzere Amerika, Ortadoğu ve Asya’nın 45 ülkesine ihraç ediyor.

Tüm üretimini İstanbul ve Balıkesir’deki fabrikalarında gerçekleştiren Tezman Holding A.Ş’nin 1000 civarında çalışanı bulunuyor. Çalışanların yüzde 32’sinin de kadın olması dikkat çekiyor.

İlk yerli üretim gıda jelatini

Tezman Holding, 70 yıllık sürece pek çok ilk de sığdırmış. 1948’de ayakkabı fabrikası ile başlayan sanayicilik serüveni 1960 yılında Yıldız Vida, 1961’de Sel Sanayi, 1976‘da Vateks ve diğer yatırımlarıyla bugünlere gelmiştir. Kurulduğu günden beri Türkiye’de sanayi ürünlerinde birçok İLK’leri üretmiştir. Seri üretim paslanmaz bağlantı elemanları, yapışkan tela, kadın bağı/çocuk bezi ve ıslak mendil hammaddesi, fiber optik kablo izolasyon bantları için non-woven,gıda jelatini gibi birçok yeniliğe yatırım yapmıştır.

1990’larda Avrupa’nın en büyük hayvansal menşeili tutkal (teknik jelatin) üreticisi durumuna gelen Sel Sanayi, 2008 yılında yaptığı yatırımlarla, yüzde 100 sığırdan gıda ve farmasötik jelatin olan SelJel markasını yarattı ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip ülkenin ilk gıda jelatin üreticisi olarak sektörde yerini aldı. Bununla da yetinmeyen Tezman Holding, ürettiği gıda jelatini helal sertifikası alan ilk yerli marka oldu. SelJel, yıllık 6 bin ton kurulu kapasitesiyle 2010 yılından beri Türkiye’de yerleşik müşterilerinin gıda ve farmasötik jelatin ihtiyacını karşılaması dışında 25 ülkeye de ihracat yapıyor.

70.yılında yeni yatırımlar

Tezman Holding A.Ş. 70. kuruluş yıldönümünü kutlarken, aynı zamanda Eylül 2018'den itibaren ve 2019 yılları içerisinde yüksek teknoloji gerektiren kimya, farmasötik, nutrasötikal, sektöründeki iş kollarında ülkemizde yeni yatırımlar yapmayı planlıyor. Türkiye'de ilk olacak bir sanayi tesisi ile ilgili Eylül 2018 de yatırıma başlayan Holding, döviz bazında yüzde 35 oranında büyüme öngörüyor. Devam eden yıllarda ise büyüme hedefi, yine döviz bazında yüzde 15 ila 17 arasında. Aynı şekilde istihdamı da %20 arttırma hedefinde.

Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tezman, kuruluş yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada “Hedeflerimiz, değerlerimiz, iş ahlakımız, yönetim prensiplerimiz, dünyada ve Türkiye’deki başarılı ve güvenilir işbirliklerimizle bugüne ulaştık. 70 yıl öncesinde olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yurt içi ve yurt dışında, ülkemize Tezman Holding A.Ş. olarak değer katmaya devam edeceğimize yürekten inanıyoruz” dedi. “70 yıldır yaptığımız gibi, bundan sonra da çalışarak, üreterek, yeni yüzyılın gerekliliklerini önceden tahmin edip, sürdürülebilir, güvenilir, yenilikçi bir vizyon ve cesur adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” diyerek sözlerine devam eden Erol Tezman, şirketin bu günlere gelmesinde kendileri kadar çalışanlarının da payı olduğunu belirterek, tüm çalışanlarına teşekkür etti.