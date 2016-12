"TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASINA POZİTİF BAKIYORUZ"

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hedeflerinin Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ticari, yatırım ve ekonomik anlamda hiçbir engelin olmadığı bir ortam ve iklim yaratılması olduğunu belirterek, "Biz Türkiye olarak hazırız." dedi. Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Conrad Otel'de düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Ortak Toplantısı​'nda yaptığı konuşmada, 65. Hükümetin yaptığı reformları ve Türk ekonomisinin 15 Temmuz darbe girişiminden zaferle çıkmasını anlattı. 15 Temmuz FETÖ Darbe girişimi karşısında Suudlu yetkililerin Türkiye'ye olan desteği için teşekkür eden Zeybekci, Kabe'de Türkiye için yapılan duayı gözleri yaşlı izlediklerini anımsattı. Zeybekci, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere değinerek, Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasbi'nin kendisine, "Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki ticari, ekonomik ve yatırımlarla ilgili bakanı benim" dediğini aktardı. Bakan Zeybekci, "Ben de tüm samimiyetimle söylüyorum; 'Bütün Suud kardeşlerimizin, Suud ekonomisinin, ticaretinin, yatırımlarının Türkiye'deki bakanı da Nihat Zeybekci'dir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." diye konuştu. "Yasaklarla, bariyerlerle, gümrük duvarlarıyla hiçbir yere gidemeyiz." diyen Zeybekci, yasaklarla iki tarafın da kaybettiğini vurguladı. Zeybekci, "Hedefimiz, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ticari, yatırım ve ekonomik anlamda hiçbir engelin olmadığı bir ortam ve iklim yaratılması. Biz Türkiye olarak hazırız. petro kimya ürünleri ve türevleri ile ilgili biz Suudi Arabistan ile ilgili sıfır engel, sıfır gümrük ve sıfır vergi ile ticaret ortamına her an hazırız. Bunu gerçekleştirmek için gereği neyse yapmaya hazırız." diye konuştu.



"Tercihli ticaret anlaşmasına pozitif bakıyoruz"

Zeybekci, 2009 yılından beri Türkiye ile görüşmeleri askıda olan Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması'nın Suudi Arabistan'ın desteği sonrası bir an önce yeniden başlaması konusunda ciddi ilerleme sağlandığını anımsattı. Bunun hızlı bir şekilde devamı ve takibi gerektiğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti: "İki bakan değerlendirdik. İkimiz de pozitif bakıyoruz. Tabii hükümetlerimize götüreceğiz. Serbest ticaret anlaşması gerçekleşene kadar iki ülke arasında belirli ürün listelerinde tercihli ticaret anlaşmasını gerçekleştirmek. Onun içine ne girmesi gerektiğini birlikte karar vereceğiz. Tabii ki burada her iki iş konseyi başkanımız da dile getirdi."



"Boşu boşuna toplanmayalım"

Zeybekci, salondaki iş adamlarına hitaben şu çağrıda bulundu: "Bu iş konseyleri boşu boşuna toplanmamalı. 'Hiçbir sonuç almadan bir araya gelelim, kucaklaşalım, sonra da ayrılalım'. Yok böyle olmaz. Sonuç istiyoruz. Problemin tanımlanmasını ve onun üzerine ortak olarak oturup onu çözmeyi istiyoruz. Sizden proje üretmenizi istiyoruz Suudi Arabistan'da ve Türkiye'de. Üretilen projeyi beraber takip edelim ve onu sonuçlandıralım. En sonunda bir ürün çıkmıyor, başarı hikâyesi olmuyorsa bir süre sonra bizim değerli kardeşim Majid bey ile de heyecanımız biter. Siz varsanız biz bunu yapabiliriz." Zeybekci, iki ülke yöneticilerinin birbirini sevmesinin yeterli olmayacağını, iş adamlarının da somut projelerle işbirliğini desteklemesi gerektiğini bildirdi. Dünyadaki dış ilişkilerde ve diplomaside ticari ilişkiler ne kadar güçlüyse dostluk ilişkilerinin de onunla doğru orantılı olduğunu anlatan Zeybekci, ticari ilişkilerin zeminine oturan diplomatik ve siyasi ilişkilerin daha uzun ömürlü olduğunu bildirdi.



"Yeter ki yatırım yapın tüm imkanları sağlayalım"

Zeybekci, Türkiye'nin 2023, Suudi Arabistan'ın 2030 hedefleri olduğuna değinerek, Suudi Arabistan'ın çok akıllı bir şekilde sadece petrol ekonomisi olmaktan çıkıp reel ekonomiye dönüşmeyi hedeflediğini bildirdi. Bakan Zeybekci, "İnanın dünyada hiçbir iki ülke birbirini bu kadar net tamamlamaz. Türkiye'de olmayan Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan'da olmayan Türkiye'de var. Önemli olan bu iki ülkenin bir araya gelmesi, birbirine entegre olması." dedi.



Bölge coğrafyasının Afrika'dan Orta Doğu'ya, Kafkaslardan Balkanlara bakıldığında Türk ve Suud iş dünyasının önünde üçüncü ülkelerde muhteşem bir işbirliği imkanı olduğunu dile getiren Zeybekci, şu ifadeleri kullandı: "Türk ve Suud eximbanklarını bir araya getirerek sizlerin gerek iki ülkede gerekse üçüncü ülkelerde yapacağınız işleri desteklemek, onları da finanse etmek istiyoruz. Bu anlamda bize önerilerle gelin. Bir Suud ve Türk firması bir araya gelsin, Afrika'da, Balkanlardaki bir ülkede otoyol projesinde, enerji projesinde, gıda, tarım projesinde, sağlık projesinde veya herhangi bir projede bir araya gelsinler ve 'Burada yatırım yapacağız' desinler. Biz size finansmanı bulalım. Biz size iki ülkede limitsiz, kotasız ve gümrüksüz ticaret imkanı sağlayacak fırsatları, ufukları açalım. Şu an itibarıyla Türk ve Suud iş dünyası temsilcilerine ok önemli bir şey söylüyorum."



Suudi iş adamlarına yatırım çağrısı

Zeybekci, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'ni hayata geçirdiklerini anımsatarak, bu sistemle ilgili bazı detayları katılımcılarla paylaştı. Suudi iş adamlarına yatırım Türkiye'de yatırım çağrısında bulunan Zeybekci, bu konuda her türlü kolaylığı sağlayacaklarını vurguladı. Zeybekci, "Size inanamayacağınız kadar destek vereceğiz. Ne istiyorsanız her şeyi vereceğiz." dedi.











