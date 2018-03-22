TEMSA’YA ÜST ÜSTE İKİNCİ ALTIN MADALYA!

İhracat başarılarına her yıl yenilerini eklemeyi sürdüren TEMSA, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından verilen 2017 İhracat, Teknoloji ve Yan Sanayii Başarı Ödülleri’nde de birincilik kürsüsünde yerini aldı. 2016 yılında gerçekleştirdiği 129 milyon dolarlık ihracatla, 2016 yılında da İhracat Başarı Ödülü kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olan TEMSA; 2017’de de 171 milyon dolara yükselttiği ihracatıyla Altın Madalya’ya layık görüldü. Temsa Ulaşım Araçları San. Tic. A.Ş Genel Müdürü Hasan Yıldırım ödülünü, OSD’nin 44’üncü Olağan Genel Kurulu kapsamında düzenlenen törende, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu’nun elinden aldı.

İHRACAT SEVİYESİ HER YIL BÜYÜYOR

2016’dan sonra 2017’de de bu ödüle layık görülmelerinin gurur verici olduğunu belirten TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, “Bugün yüzde yüz Türk mühendislerinin ürünü olan 30 bini aşkın aracımız dünyanın 66 ülkesinde boy gösteriyor. Topluluğumuzdan aldığımız güç ve ülkemiz ekonomisine olan inancımızla yatırımlarımızı sürdürürken, ihracatımızı da her yıl ileriye taşıyoruz. Küresel büyüme vizyonumuz ve pazar çeşitlendirme stratejimizin bir sonucu olarak, ihracatımızı son bir yılda yüzde 33; son 3 yılda ise yüzde 70 oranında artırmayı başardık. Bu yıl da ihracatta yine önemli gelişmeler elde etmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.