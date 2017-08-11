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TEMMUZDA KÜRESEL PETROL ARZI ARTTI

11 Ağustos 2017 Cuma 12:27
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Küresel petrol arzı temmuz ayında bir önceki aya kıyasla günlük 520 bin varil artarak 98 milyon 160 bin varile çıktı

TEMMUZDA KÜRESEL PETROL ARZI ARTTI
ANKARA (AA) - Küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 520 bin varil artışla 98 milyon 160 bin varile yükselirken, OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı ise yüzde 75'e geriledi. 

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla günlük 230 bin varil artarak 32 milyon 840 bin varil oldu. 

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 990 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 39 milyon 830 bin varil oldu.

OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı ise geçen ay yüzde 78'den yüzde 75'e gerileyerek, yılın en düşük seviyesini gördü.

En çok artış, OPEC'in üretimi kısma anlaşmasına dahil olmayan ülkeleri Libya ve Nijerya'da gerçekleşti. Temmuzda Libya üretimini 170 bin, Nijerya ise 30 bin arttırdı.

OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da günlük petrol üretimi 10 milyon 50 bin varilde değişim göstermedi. Angola, Irak, Kuveyt ve Katar'ın her birinde ise günlük üretim 10 bin varil geriledi.

- OPEC dışı ülkelerdeki artış

Geçen ay OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 200 bin varil artışla 58 milyon 300 bin varile çıktı. Böylece, küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 520 bin varil artışla 98 milyon 160 bin varil oldu.

IEA tahminlerine göre, 2018'de OPEC dışı ülkelerin petrol arzı bu yıla göre günlük ortalama 1 milyon 400 bin varil artarak 59 milyon 600 bin varil olacak. 

Rapora göre, 2018'de küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 400 bin varil artışla ortalama 99 milyon varil olması bekleniyor.

Yıllık talepte 34 milyon 600 bin varil ile Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu 31 milyon 700 bin varil ile Amerika kıtası ve 15 milyon varil ile Avrupa izliyor.


Anadolu Haber Ajansı
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