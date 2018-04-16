TEMEL KOTİL: MÜHENDİS ORDUSU KURUYORUZ

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bağlı ortaklıklarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), vakfın 30. kuruluş yıl dönümünde kapılarını vatandaşlara açtı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, etkinlikte ziyaretçilere şirketin yürüttüğü projeler ve hedeflerine ilişkin bilgiler verdi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Kotil, "Bizim belkemiğimiz teknisyen ve mühendisler ben bile daha sonra geliyorum." dedi.

TAI'de görev almak isteyen öğrencilere insan kaynakları politikalarını anlatan Kotil, teknisyen ihtiyacını 2 yıllık yüksekokullardan karşılamaya yöneldiklerini söyledi. Şirketin öncelikli olarak havacılıkla ilgili kurulmuş eğitim kurumlarıyla çalışmak durumunda olduğunu belirten Kotil, "Bu yıl 400’ün üzerinde mühendis işe aldık, not ortamaları da epey yüksek. TAI olarak Türkiye'nin her yerindeki mühendislerle ilgilenmek istiyoruz. 2 bin mühendisimiz var ama bu sayı 10 bin olursa projeleri zamanında bitirebiliriz. İhtiyaç duyduğumuz 10 bin mühendis ama en iyisini almak istiyoruz. Ülkemizin bulunduğu coğrafyadan dolayı karşılaştığı sorunlar belli. Milli muharip uçak çalışması başlattık. Bu 5'inci nesil savaş uçakları. Çok kritik bir durum bu. ülkemizde yaklaşık 250 savaş uçağı var ama bu uçakların ömrü 20 yıl sonra bitiyor. Yaşlarından dolayı servis dışı kalıyorlar. Yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada da böyle olacak. Ama ülkelerin en önemli hava savunma sistemleri F-16 savaş uçaklarıdır. Evet 5'inci nesil uçaklarda var. Eğer uçak milli değilse kumandası da zor oluyor. Dolayısıyla bundan sonraki 6'ıncı Nesil uçakların da Türkiyede yapılıyor olması gerekiyor. Ülkemizin bekası için bu önemli. Dolayısıyla bu projenin çalışmalarını başlattık. 3 yıl sonra 5'inci nesil uçağın mimarisi bitmiş olacak. 2023'te ilk uçuşunu yapacak 2029da Silahlı Kuvvetlerimiz kullanmaya başlayacak ve inşallah 2031'de de tüm eksikler tamamlanmış olacak dedi. " diye konuştu. Kotil'in sunumunun ardından ziyaretçiler TUSAŞ tesislerini gezdiler. Üretim bandında ve uçuş hattındaki ATAK helikopterini, ANKA insansız hava aracını ve yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'u incelediler, görevlilere sorular yönelttiler.

"UFAK TEFEK DEMESİN, HERKES VERSİN"

Öğretmen emeklisi bağışçı Yüksel Akman, gezinin ardından yaptığı açıklamada, vakfa yapılan bağışların çok güzel yerlerde kullanıldığını gördüğünü söyledi. Vakfın, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve savunma sanayisine çok güzel şekilde yardımcı olduğunu dile getiren Akman, "Bu beni çok mutlu etti. Bağışlarımızın yerli yerinde kullanıldığını gördüm ve çok mutlu oldum. Herkesi TSKGV'ye az ya da çok bağış yapmaya davet ediyorum, çünkü vakıf, şirketleriyle birlikte Türk ordusunu güçlendirmek istiyor." dedi. Vakıf ile kurbanlarını Mehmetçike bağışlamak isterken tanıştıklarını anlatan Akman, "Bundan sonra da vakıfın sürekli destekçisi olacağız. Emekli öğtermenim, emekliliğimden bir miktar ayırıyorum ve TSKGV veriyorum. Ufak tefek demesin, herkes versin, damlaya damlaya göl olur." diye konuştu.

"ATAK HELİKOPTERİ MÜTHİŞ BİRŞEY"

Öğretmen Harun Gökmen de TUSAŞ tesislerinde gördüklerinden çok etkilendiğini söyledi. Geziden memnun kaldığını dile getiren Gökmen, "Yerlilik oranlarının artırılması, dışa bağımlı değil kendi yağımızla kavrulmamız lazım. Zaman alacak ama çok güzel çalışmalar yapmışlar. Özellikle ATAK helikopterini çok beğendik. Müthiş birşey. Yeni helikopter çalışmasını gördük, harika. Böyle gezilerle savunma sanayimizin tanıtılması lazım. Yurt dışına bunu pazarlayabilirsek, satış ağını kurabilirsek, para kazanmaya başlayabilirsek ne mutlu bize. Bunları da bekliyoruz." Savunma sanayisinin geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökmen, sektörün daha da ilerilere taşınması gerektiğini vurguladı. Gökmen, Türk mühendislerinin yaptığı çalışmalarla ülkenin yurt dışına para vermekten kurtulacağına inandığını kaydetti.

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