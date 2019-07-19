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Telefon harç bedeline zam getirildi

Yurt dışından gelen yolcuların da getirdiği cep telefonlarının maktu harç tutarı, 500 liradan 1.500 liraya yükseltildi

Telefon harç bedeline zam getirildi

Yurt dışından gelen yolcuların da getirdiği cep telefonlarının maktu harç tutarı, 500 liradan 1.500 liraya yükseltildi

19 Temmuz 2019 Cuma 13:31
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Telefon harç bedeline zam getirildi

Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harç tutarı 1500 liraya yükseltildi.

Yolcuların beraberinde getirdiği telefonların kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

500 LİRADAN 1.500 LİRAYA

Buna göre; Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı, 1.500 lira olarak yeniden belirlendi.

GEÇEN YIL DA YÜZDE 300 ZAM GELMİŞTİ

Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı.

Son Güncelleme: 19.07.2019 13:36
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