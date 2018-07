TEKZEN MERTER MAĞAZASI VEDA EDİYOR

“Her ilde bir Tekzen ”büyüme hedefi doğrultusunda bugün gerçekleştirdiği çifte açılış ile Ağrı /Doğubayazıt ve Tokat ile iki yeni ilde daha faaliyet göstermeye başlayan Tekzen, öte yandan 23 yıldır aralıksız hizmet veren ve Türkiye’deki ev geliştirme sektörünün başlamasına vesile olan ilk mağazası Merter’i kapatıyor.

Türkiye genelinde 59 ilde 137 mağaza ile faaliyet gösteren Tekzen, 1995’ten bu yana aralıksız hizmet veren Merter’deki mağazasını kapatıyor. Kendin Yap sektörünün ülkemizdeki ilk örneği olan mağaza, Yap-İşlet-Devret (YİD) anlaşması sona erdiği için 27 Temmuz 2018 itibariyle faaliyetine son veriyor.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ve en yaygın ev güzelleştirme merkezi Tekzen'in Merter mağazası, 23 yıl önce bu yolculuğa çıkarken ilk kurduğu ve “Kendin Yap” sektörünün ülkemizdeki ilk örneği olmuştu.

Tekzen, DIY (Do It Yourself - Kendin Yap) konsepti ile başladığı yolculuğa bugün Türkiye genelinde 59 ilde 137 mağazasıyla ve 3 bin çalışanıyla devam ediyor.

Romanya’da 2 ve KKTC’deki 1 mağazası ile sektöründe yurtdışına açılan ilk firma olan Tekzen, her ilde bir mağaza açma hedefi ile büyümeye ve kaliteli hizmet anlayışını Türkiye’nin her yerine taşımaya devam ediyor.

Murat Gigin’in öncülüğüyle hayata geçti

Tekzen CEO’su Murat Gigin’in 1990’lı yılların başında Almanya seyahatlerinde gözlemlediği yapı marketlerinin bir benzerini Türkiye’de açma düşüncesi, Tekzen’in temellerini oluşturdu.

O dönem için Türkiye’ye çok yabancı olan bu konseptin benimsenebileceğini öngören Murat Gigin, ilk yapı marketi fikrini de Türkiye’ye taşımış oldu. Bu vizyoner fikir bugün insanların evleri için kendi ihtiyaç ve zevklerine göre bir şeyler yapabileceklerinin ilk ışığını yaktı ve Türkiye’de “ev geliştirme perakendesinin” temellerini attı.

1995 yılında organize yapı market sektörünün öncüsü olarak Türk-Alman ortaklığıyla Götzen kuruldu. Tekfen Holding bünyesinde bulunan Belpa’nın Merter’deki 6 bin metrekarelik mağazası da bu amaçla yeniden düzenlendi.

Alman ortağın 1998 yılında ayrılmasından sonra market, Murat Gigin’e devredilerek % 100 yerli sermaye ile Tekzen adını aldı ve mobilyadan beyaz eşyaya, banyodan elektrikli ev aletlerine, bahçeden hırdavata, spor ve outdoor ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede ürünü tüketicilerine aynı çatı altında sunan mağaza konseptini Türkiye’de hayata geçirdi