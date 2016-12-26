TEKSTİL VE HAZIR GİYİMCİLERDEN HALEP'E YARDIM KAMPANYASI

"Böyle bir drama seyirci kalamazdık"
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Gülle de Türk milletinin Halep'te yaşanan vahşete seyirci kalamayacağını ifade ederek, "Türk halkının ve sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye için ne kadar çalıştığını biliyoruz. Hem şehit veriyoruz hem de milyarlarca dolar harcama yapıyoruz. Gördüğümüz, seyrettiğimiz manzara tahammül edilir gibi değildir. Böyle bir drama seyirci kalamazdık." şeklinde konuştu. Sektör olarak birkaç tır yardım gönderme fikrinin ihracatçı birlikleri ve dernekler tarafından desteklendiğini ifade eden Gülle, "Hiç değilse insanlıktan yana tavrımızı belli edelim dedik ve böyle başladık. Ama herkesin sahip çıkmasıyla, bütün derneklerin bu işe katılımıyla bir birliktelik oluştu. Biz sadece ortaya bir fikir sunduk ama bütün derneklerimiz sahip çıktı. Biz millet olarak mazlumlara yardım etmeyi severiz." şeklinde konuştu. Gülle, yardımların Halep'teki' insanların tamamına yetmeyeceğini, bu yardımla insanların bir kısmına ulaşabilmeyi istediklerini ve sektörün bu konuda duyarsız olmadığını göstermeyi amaçladıklarını kaydetti.
"Eğittiğimiz insanlar kamptakilerin ihtiyaçlarını giderecek malları üretiyorlar"
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise yapılan yardımların "denizde bir damla" niteliğinde olduğunu belirterek, "Biz burada taraf olduğumuzu, oradaki insanların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Ülkemiz büyük bir ülke. Biz de büyük bir ülkenin mensupları olarak bu tür konularda hassasiyet göstermeliyiz." diye konuştu. İHKİB'in göçmen kamplarında kurduğu atölyelerde yaklaşık bin kişiyi eğittiklerini bildiren Tanrıverdi, "Şu an oradaki kamplarda eğittiğimiz insanlar, kamptakilerin ihtiyaçlarını giderecek malları üretiyorlar. Bu bizim için gurur verici bir şey. Bunun da büyüyerek devam etmesini diliyoruz." dedi. "Halep İçin El Ele" kampanyasına İTHİB ve İHKİB'in yanı sıra İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği, Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği, Çorap Sanayicileri Derneği, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği, Merter Sanayici ve İşadamları Derneği, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ile Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği ve Türkiye Triko Sanayicileri Derneği destek verdi.
Anadolu Haber Ajansı
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