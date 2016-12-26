TEKSTİL VE HAZIR GİYİMCİLERDEN HALEP'E YARDIM KAMPANYASI

İSTANBUL (AA) - Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı birlikleri ve dernekler, Halep'ten İdlib'e tahliye edilen Suriyelilere 21 tır yardım malzemesi gönderdi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle'nin çağrısıyla başlayıp sektör paydaşlarının katılımıyla büyüyen "Halep İçin El Ele" kampanyası kapsamında toplanan ve içinde battaniye, halı, yorgan, yastık, giyim eşyası ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı yardım malzemeleri, Halep'ten İdlib'e tahliye edilen Suriyelilere, Türk Kızılayı'nın koordinasyonu ile gönderildi. Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen törende konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, toplanan 21 tır yardım malzemesini Halep'ten İdlib'e gelen 40 bin ihtiyaç sahibi Suriyeliye ulaştıracaklarını bildirdi. Kınık, "Şimdiye kadar, Halep operasyonu başladığı günden bu yana Kızılay aracılığıyla Suriye'ye 575 tır insani yardım malzemesi girdi. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber toplam tırımız bin 10'u aştı. Bu hafta içinde bunun 2 bine ulaşmasını öngörüyoruz. Bu büyük bir yardım seferberliği... Anadolu'daki yardımsever milletimiz bu acıya bigane kalmadı." ifadelerini kullandı.



"Böyle bir drama seyirci kalamazdık"

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Gülle de Türk milletinin Halep'te yaşanan vahşete seyirci kalamayacağını ifade ederek, "Türk halkının ve sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye için ne kadar çalıştığını biliyoruz. Hem şehit veriyoruz hem de milyarlarca dolar harcama yapıyoruz. Gördüğümüz, seyrettiğimiz manzara tahammül edilir gibi değildir. Böyle bir drama seyirci kalamazdık." şeklinde konuştu. Sektör olarak birkaç tır yardım gönderme fikrinin ihracatçı birlikleri ve dernekler tarafından desteklendiğini ifade eden Gülle, "Hiç değilse insanlıktan yana tavrımızı belli edelim dedik ve böyle başladık. Ama herkesin sahip çıkmasıyla, bütün derneklerin bu işe katılımıyla bir birliktelik oluştu. Biz sadece ortaya bir fikir sunduk ama bütün derneklerimiz sahip çıktı. Biz millet olarak mazlumlara yardım etmeyi severiz." şeklinde konuştu. Gülle, yardımların Halep'teki' insanların tamamına yetmeyeceğini, bu yardımla insanların bir kısmına ulaşabilmeyi istediklerini ve sektörün bu konuda duyarsız olmadığını göstermeyi amaçladıklarını kaydetti.



"Eğittiğimiz insanlar kamptakilerin ihtiyaçlarını giderecek malları üretiyorlar"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise yapılan yardımların "denizde bir damla" niteliğinde olduğunu belirterek, "Biz burada taraf olduğumuzu, oradaki insanların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Ülkemiz büyük bir ülke. Biz de büyük bir ülkenin mensupları olarak bu tür konularda hassasiyet göstermeliyiz." diye konuştu. İHKİB'in göçmen kamplarında kurduğu atölyelerde yaklaşık bin kişiyi eğittiklerini bildiren Tanrıverdi, "Şu an oradaki kamplarda eğittiğimiz insanlar, kamptakilerin ihtiyaçlarını giderecek malları üretiyorlar. Bu bizim için gurur verici bir şey. Bunun da büyüyerek devam etmesini diliyoruz." dedi. "Halep İçin El Ele" kampanyasına İTHİB ve İHKİB'in yanı sıra İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği, Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği, Çorap Sanayicileri Derneği, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği, Merter Sanayici ve İşadamları Derneği, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ile Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği ve Türkiye Triko Sanayicileri Derneği destek verdi.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan konvoy, okunan dualarla uğurlandı.

Anadolu Haber Ajansı