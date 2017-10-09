TEKNİK ALÜMİNYUM’DAN ALÜMİNYUM SEMPOZYUMUNA KATKI

Ülkemizin köklü sanayi kuruluşu Teknik Alüminyum, 5 – 7 Ekim tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ALUEXPO 2017 Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen 8. Alüminyum Sempozyumu’nda dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Türkiye’nin ilk Alüminyum Yassı Ürün üreticisi ve kendi alanının en ileri teknoloji platformuyla sürekli döküm öncüsü olan Teknik Alüminyum, fuar katılımının yanı sıra; sempozyum içeriğine, 4 farklı uzman konuşmacı ve sektörün bugününe ve geleceğine ışık tutan toplam 8 konuşma ve sunumla değer katıyor.

Türkiye’nin İhracat Lideri, Küresel Pazarı Değerlendirdi

Geleceğin metali olarak isimlendirilen alüminyum konusunda, 60 yılı aşkın endüstriyel uzmanlığını, insan ve mükemmellik odaklı kültürel dönüşümüyle geleceğe taşıyan Teknik Alüminyum’un, sempozyumdaki ilk konuşmacısı Satış Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Mert Demirci oldu. Aynı zamanda Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği bünyesinde de görev ve sorumluluk yüklenen Demirci, sempozyumun açılış gününde “Dünya Alüminyum Pazarı ve Ticaretinde Türkiye’nin Yeri” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

Kurumsal esnekliği ve çevikliği ön plana çıkaran, insan ve performans odaklı, Teknik Alüminyum Mükemmellik modeli (TAM) yaklaşımı ile rekabet gücünü artıran Teknik Alüminyum, aynı zamanda 20’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği yaklaşık 71,5 milyon dolarlık ihracatla, kendi alanında liderliği de elinde bulunduruyor. Teknik Alüminyum, güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırma misyonuyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan TURQUALITY® programı kapsamında desteğe uygun görülen ihracat öncüleri arasında da yer alıyor.

Alüminyum Endüstrisinde İşçi Sağlığı, Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ve Çevre Güvenliği Uygulamaları

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ARGE MERKEZİ Belgesi almaya hak kazanan Teknik Alüminyum’un bu alandaki çalışmaları, stratejik endüstrilerin stratejik ihtiyaç ve beklentilerinin, nitelikli bir şekilde karşılanabilmesini sağlamak amacıyla Ar-Ge çalışmalarında ürün geliştirme, üretim ve ürün kalitesi konularına odaklanıyor. Müşteri beklentilerini tam olarak belirlemek ve karşılamak hedefiyle Ürün ve Proses Geliştirme alanlarında yürütülen Ar-Ge çalışmalarında, işçi sağlığı ve çevre sürdürülebilirliği konularına da öncelik veriliyor.

Teknik Alüminyum, bu alanlardaki uzmanlığını ve uygulamalarını da 8. Alüminyum Sempozyumunda, iki farklı oturumda paylaşacak. Teknik Alüminyum ArGe Merkezi Direktörü Ali Ulus, 7 Ekim günü 10:00 – 10:20 saatleri arasında “Alüminyum Dökümhanelerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Riskleri ve Güncel Çözüm Önerileri” ve aynı gün 14:50 – 15:10 saatleri arasında “Alüminyum Levha Üretiminde Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri” konulu iki farklı konuşma gerçekleştirecek.

Öncü Teknolojiler Sempozyumda Paylaşıldı

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek Sempozyumda, Teknik Alüminyum Ürün ve Prototip Geliştirme Uzmanı Hamdi Ekici de Alüminyum Sürekli Döküm Alaşımlarında Alaşım Kombinasyonuna Bağlı Olarak Cüruf İçeriğinin Yapısal ve Elementel Analizi” ve “Alüminyum Levha Üretimi: Döküm Prosesi İçin Rafinasyonun Genel Prensipleri” başlıklarıyla iki farklı konuşma yapacak.

Teknik Alüminyum Ürün ve Prototip Geliştirme Uzmanı Kaan İpek ise, “Alüminyum Sürekli Levha Ürünlerinde Alaşıma Bağlı Olarak Akışkanlık Karakterinin İncelenmesi ve Optimizasyonu”, “Sürekli Döküm ve Soğuk Haddeleme Rotası Sonrası Tavlama Sıcaklığının Korozyon Özellikleri Üzerine Etkisi” ve “Alüminyum Sürekli Levha Dökümü, Soğuk Haddeleme ve Isıl İşlem Prosesleri Sonrasında Levha Kesitinde Elementel Dağılımın İncelenmesi” başlıklı 3 farklı konuşma gerçekleştirecek.

Teknik Alüminyum Hakkında:1960 Yılında Türkiye’nin ilk alüminyum Yassı mamul üreticisi olarak faaliyetine başlayan Teknik Alüminyum bugün 50 bini kapalı olmak üzere toplam 140 bin m2 üretim alanına sahip. Yıllık üretim kapasitesi 100 bin ton olan Teknik Alüminyum, satışlarının yüzde 70’ini, aralarında ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinin olduğu 48 farklı ülkeye ihracat olarak gerçekleştiriyor.

Basın Bülteni