TEKFEN'DEN 299 MİLYON DOLARLIK İMZA

Tekfen İnşaat, 333 kilometre uzunluğundaki Yanbu-Cidde arası boru hattı projesinin inşaatı için 299,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Açıklama, Tekfen tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapıldı.

Tekfen'in, 31 Ağustos'ta niyet mektubu imzalandığı duyurulan boru hattı projesine ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Grup şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile Aramco arasında 31 Ağustos 2016 tarihli açıklamamızda niyet mektubu imzalandığı duyurulan, Yanbu - Cidde arasında toplam 333 km uzunluğundaki boru hattı projesinin inşaatı işinin toplam 299 milyon 312 bin ABD Doları bedelle anahtar teslimi olarak inşa edilmesi ve 47 ay sonunda teslim edilmesi konusunda nihai sözleşme aynı şartlar ve kapsam ile imzalanmıştır."

Anadolu Haber Ajansı