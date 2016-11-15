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"TEKEDEN SÜT BİLE ÇIKARACAK BİR MİLLETİZ"

15 Kasım 2016 Salı 11:24
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Başbakan Binali Yıldırım ve 12 Bakanın ihracatın sorunlarını yüz yüze dinleyeceği zirvede konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2017’yi önemli bir sıçrama dönemi ilan edelim, çok önemli bir ivme yılı olsun. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın desteği, Hükümetimizin attığı büyük adımlarla, fedakar ihracatçılarımızla başarırız. İnanır ve istersek tekeden süt bile çıkaracak bir milletiz” dedi.

"TEKEDEN SÜT BİLE ÇIKARACAK BİR MİLLETİZ"
Büyükekşi: “İhracat hedeflerine ulaşmak için üretimle birlikte tasarımı, yüksek teknolojiyi, inovatif fikirleri ve yüksek katma değerli Türkiye markasını kimseye ihtiyaç duymadan hayata geçirebilecek bir yapıyı birlikte inşa etmeliyiz.”

Katılım beklentisinin üç katına çıktığı zirvenin açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantının tarihi bir özelliği olduğunu ve ihracatın tüm kılcal damarlarının ele alınacağını söyledi.

Tekeden süt bile çıkaracak bir milletiz

Son dönemde Hükümet tarafından ihracatı desteklemek için atılan adımların memnuniyet verici olduğunu ifade eden Büyükekşi, “Hükümete taleplerimizi bugün de arz edeceğiz. 2017’yi önemli bir sıçrama dönemi olarak ilan edelim. 2017 bizim için çok önemli bir ivme yılı olsun. Biz bunu başarabilir miyiz? Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın destekleriyle, Hükümetimizin attığı büyük adımlarla, fedakar ihracatçılarımızla başarırız. İnanır ve istersek tekeden süt bile çıkaracak bir milletiz biz. Bu hedefe ulaşmak için koşacağız. Dünyayı fellik fellik dolaşacağız. Her yere gireceğiz. Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, Bakanlarımızla hep beraber ziyaretler gerçekleştireceğiz. Dolaşacağız ki nasibimizi bulalım” dedi.

İnovatif fikirleri hayata geçirecek bir yapı inşa etmeliyiz

Büyükekşi, ihracat hedeflerine ulaşmak için üretimle birlikte tasarımı, yüksek teknolojiyi, inovatif fikirleri ve yüksek katma değerli Türkiye markasını kimseye ihtiyaç duymadan hayata geçirebilecek bir yapıyı birlikte inşa etmeleri gerektiğini vurguladı. Büyükekşi, “Şükürler olsun ki içinde bulunduğumuz ve kaderimiz olan bu coğrafya bize sınırsız bir güç sunuyor. Bu gücü en iyi şekilde kullanmalıyız. Ağaçlarla uğraşırken ormanı asla gözden kaçırmamalıyız. Avrupa’ya, Ortadoğu’ya, Asya’ya ve Afrika’ya ihracatımızı hızlı bir şekilde artırmalıyız. Artık daha büyük işler başarmak için yeniden harekete geçmemiz gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur” dedi.

İhracat Forumu’nda Başbakan ve Bakanlar ile görüşülecek

Her yıl gerçekleştirilmesi beklenen İhracat Zirvesi 2016’da, iki gün boyunca önemli panel ve konferanslar gerçekleştirilecek. Zirvede, küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerden, ihracatın finansmanına, yeni pazarlardan, Sanayi 4.0’a, e-ticaret ve dijital dönüşüme kadar ihracatı ilgilendiren konular tek tek incelenecek. Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım ve 12 Bakanın katılımı ile İhracat Forumu gerçekleştirilecek. Forumda 26 sektörümüzün temsilcileri, sorun ve çözüm önerilerini Hükümete iletecek. İhracatın Gizli Şampiyonları Ödül Töreni ile ilk defa 10 kategoride ihracat gerçekleştiren firmalara ödül verilecek.
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