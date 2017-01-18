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TCMB’DEN 24 OCAK’TA FAİZ ARTIŞI BEKLEMİYORUZ

18 Ocak 2017 Çarşamba 13:06
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Dolar kuru ve TL açısından piyasaların yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı önümüzdeki hafta Salı günü gerçekleştirilecek. Her ne kadar yabancı kurum ve kuruluşlardan agresif bir faiz artışı yönünde beklenti açıklamaları gelse de, Destek Yatırım olarak bu toplantıda politika faizinde bir değişiklik yapılmasını beklemiyoruz. Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan analizinde, TCMB’nin hali hazırda 4 defa üst üste repo ihalesi açmayarak TL’yi desteklediğini belirterek “ Dün ise Merkez Bankasının döviz swapları yoluyla TL’yi destekleme üzerine çalışma yaptığı haberleri ön plana çıktı. Son yıllarda Brezilya Dolar karşısında Reali korumak için sıkça bu yöntemi kullanarak döviz kurlarını kontrol altında tutmayı başarıyor. Bu bağlamda kurum olarak TCMB’nin faiz silahını en sona saklayacağı mesajını vereceğini ve 24 Ocak’ta faiz oranlarında değişiklik yapmayacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

TCMB'DEN 24 OCAK'TA FAİZ ARTIŞI BEKLEMİYORUZ
TCMB’nin son kur hamlesi: Döviz swapları

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının TL varlıklarını desteklemek amacıyla yaptığı hamleler devam ediyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta TCMB günlük repo ihalesi açmayarak bankaları geç likidite penceresine yönlendirmişti. Dün ise Merkez Bankasının döviz swapları yoluyla TL’yi destekleme üzerine çalışma yaptığı haberleri ön plana çıktı. Döviz swap işlemleri, iki tarafın önceden anlaşmaya vardıkları oran ve koşullar içinde iki farklı para biriminin belirli bir tarihte takas edilmesi anlamına geliyor. Merkez bankaları bu yönteme zaman zaman başvurduklarını biliyoruz. TCMB’nin swap yöntemini kullanarak amacı, döviz rezervlerini kullanmadan piyasalara döviz likiditesi enjekte etmektir. Bu çalışma hayata geçtiği takdirde döviz ihtiyacı olan bankalar Merkez Bankası garantörlüğünde yapacağı swap anlaşmalar ile döviz ihtiyacını karşılayacak. Bu süreçte ise günlük döviz ihtiyacı olan bankalara geri almak üzere dolar verecek. Ayrıca TCMB Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasaları açarak TL varlığı fazla olanlar ile döviz fazlası olan bankaların daha ucuz maliyetle değişim yapabilmelerini amaçlıyor. Böylece Merkez Bankası faiz artırma yoluna gitmeden hem döviz kurlarını kontrol altında tutmuş olacak hem de yurt içi piyasaların kur risklerini kontrol altında tutarak yurtiçi piyasanın döviz riskini hedge etmiş olacak. Bu yöntemi en çok kullanan ülke ise Brezilya olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda Brezilya Dolar karşısında Reali korumak için sıkça bu yöntemi kullanarak döviz kurlarını kontrol altında tutmayı başarıyor. TCMB, geçtiğimiz haftadan bu yana farklı yöntemlere başvurarak TL’yi güçlendirme çalışıyor. Bu yöntemler bize TCMB’nin faiz yükseltmek yerine diğer para politikası araçlarını kullandığını gösteriyor. Bu bağlamda kurum olarak TCMB’nin faiz silahını en sona saklayacağı mesajını vereceğini ve 24 Ocak’ta faiz oranlarında değişiklik yapmayacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra, Trump ve danışmanının güçlü doların ekonomiye zarar verebileceğine yönelik söylemleri Doların değer kaybında başka bir faktör olarak karşımıza çıktı. Dolar endeksinin 100,200 seviyelerine gerilemesi TL varlıklarını destekledi. Bu gelişmeler sonrası değer kazanan TL varlıkları, güçlü seyrini korumaya devam ediyor. 3.8250 direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye geçilemediği sürece Dolar TL paritesinin geri çekilmeleri 3.7250 – 3.6950 bölgesine doğru sürebilir.
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