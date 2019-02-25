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TCMB'nin kârı 56.3 milyar lira oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2018’de 56 milyar 279 milyon 555 bin 434 lira dönem karı elde etti.

TCMB'nin kârı 56.3 milyar lira oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2018’de 56 milyar 279 milyon 555 bin 434 lira dönem karı elde etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:55
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TCMB'nin kârı 56.3 milyar lira oldu

TCMB’nin 31 Aralık 2018’de sona eren 87’nci hesap dönemine ilişkin bilançosu dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan bilançoya göre, toplam aktifleri 721 milyar 499 milyon 798 bin 644 lira olan TCMB’nin dönem karı 56 milyar 279 milyon 555 bin 434 lira oldu.

Bilançoya göre TCMB’nin aktifinde 105 milyar 904 milyon 19 bin 148 liralık uluslararası standartta safi gram altın bulunduğu, yabancı para banknotlar hesabında ise 18 milyar 69 milyon 286 bin 283 lira olduğu görüldü.
TCMB’nin 2017 yılında dönem karı 18 milyar 383 milyon 903 bin 389 lira olmuştu.

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TCMB
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