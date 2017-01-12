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TCMB KARARININ ARDINDAN DOLAR GEVŞEDİ

12 Ocak 2017 Perşembe 15:12
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL’deki değer kayıplarının ardından piyasaları rahatlatacak yeni önlemler aldı. TCMB'nin repo ihalesi açmama hamlesinin ardından Dolar/TL 3.80 seviyelerine kadar geri çekildi. ( Şu sıralarda 3.83 seviyelerinden fiyatlanıyor.) Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, kararı ve sonrasında yaşanan piyasa hareketlerini değerlendirdi.

TCMB KARARININ ARDINDAN DOLAR GEVŞEDİ
TCMB'den Buradayım Mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL’nin hafta başından bu yana yaşadığı değer kayıpları sonrası piyasaları rahatlatacak yeni önlemler aldığını görüyoruz. Yabancı para cinsinden zorunlu karışıkları düşürmesi sonrası bugün de repo ihalesi açmayarak piyasaları geç likidite penceresine(GLP) yönlendirdi. Geç likidite penceresi bankaları fonlamak için çok fazla kullanılmayan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bankalar hesaplarını kapatmak için yada hesaplarında bulunan fazla parayı borç vermek için saat 16.30’dan sonra bankalara yönelmesi halinde uygulanan fonlama yöntemedir. GLP faiz oranı % 10 seviyesinde yer alıyor. Yani TCMB, bankaları bugünlük % 10 seviyesine yakın faiz oranıyla borçlandırabilecek. Bu hamlenin TL’yi destekleyecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, çok fazla kullanılmayan bir yöntem olması TL varlıklarını ne kadar süre destekleyeceğini takip etmek önemli olacaktır. TCMB, yapmış olduğu bu hamleler ile piyasalara burada olduğunu ve gerekmesi halinde farklı para politikası araçları kullanarak piyasaları yönlendireceğine yönelik mesaj verdiğini söyleyebiliriz. Teknik görüntüye baktığımızda USDTRY paritesinin önemli destek olan 3.800 seviyesini test etti. Bu seviyenin kırılması halinde geri çekilmeler hız kazanarak 3.7850 – 3.7720 bölgesine doğru sürebilir. 3.8450 – 3.8860 direnç bölgesinin aşağısında kalındığı sürece geri çekilme isteği sürebilir.
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