TÇMB ÇİMENTONUN 6 AYLIK VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından sektörün ilk 6 aylık verileri açıklandı.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün Ocak-Haziran verilerine göre; iç satışlarda yüzde 5,4 artış yaşanırken; bölgesel bazda yapılan satışlarda en büyük artış Ege Bölgesi’nde görüldü.

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “2017 yılının ilk aylarında yaşanan zorlu kış şartlarının, bu yıl yaşanmamasıyla yılın ilk 2 ayında satışlarda yüzde 31’lik büyüme yaşandı. Satışlar Mart ve Nisan aylarında aylık bazda yüzde 4 ve yüzde 8 artarak normal seyrine döndü. Ancak Mayıs ve Haziran aylarında Ramazan ayının da etkisiyle satışlar aylık bazda yaklaşık yüzde 9-12 aralığında azaldı ve yıllık satış artışı baz etkisi ile yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde, ihracatımızı (çimento+klinker) en çok arttırdığımız ülke Senegal oldu. Bu ülkeyi Haiti ve ABD izledi. İhracatımızı artırdığımız diğer pazarları ise Gana ve Gine olarak sayabiliriz” şeklinde konuştu.