banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

TAV’IN 15. HAVALİMANI YANBU OLDU

16 Mart 2017 Perşembe 12:52
Bu haber 528 kez okundu

TAV Havalimanları Suudi Arabistan Yanbu Prens Abdul Mohsin Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nın 30 yıllık işletme hakkını kazandı. TAV yeni terminali yapacak ve havalimanını 30 yıl boyunca işletecek.

TAV'IN 15. HAVALİMANI YANBU OLDU
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önde gelen markası TAV Havalimanları, ortağı Al Rajhi Grubu’yla birlikte Suudi Arabistan’ın Yanbu şehrinde bulunan havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi’yle (GACA) anlaşmaya vardı. TAV, Yanbu Prens Abdul Mohsin Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminalini yapacak ve havalimanını 30 sene süreyle işletecek. Kızıldeniz kıyısında bulunan önemli bir endüstri ve liman şehri olan Yanbu, Medine’nin ardından TAV’ın Suudi Arabistan’da işletmesini üstlendiği ikinci havalimanı oldu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “TAV olarak havalimanı yapımı ve işletmeciliğinde sahip olduğumuz bilgi birikimiyle bu alanda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. Dünyanın en rekabetçi coğrafyası haline gelen Körfez Bölgesi’nde altı ülkenin başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Suudi Arabistan’ın ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı projesinde gösterdiğimiz başarı bu ülkede yeni fırsatlara kapı açtı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi’yle ülkenin batısında yer alan Yanbu Havalimanı’nın geliştirilmesi ve işletmesi için anlaşmaya varmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yanbu, petrol rafinelerine ve ülkenin ikinci en yoğun limanına ev sahipliği yapan önemli bir endüstriyel merkez. Aynı zamanda Kızıldeniz kıyısında özellikle su altı zenginlikleriyle ciddi bir turizm potansiyeline sahip bulunuyor. Medine ve Mekke’ye olan yakınlığı nedeniyle Hac ve Umre trafiği açısından da öneme sahip. İyi bir ülke temsilciği yapmak ve Yanbu Havalimanı’nın potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için çalışacağız” dedi.

2017’de toplam 1,2 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen Yanbu Havalimanı, TAV’ın yapacağı yeni terminalle birlikte projenin ilk fazında yıllık yaklaşık üç milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. TAV Suudi Arabistan’da 2012’den bu yana Medine Havalimanı’nın işletmesini yürütüyor. Ayrıca hizmet şirketleriyle Cidde, Riyad ve Dammam havalimanlarında da faaliyet gösteriyor.


Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.