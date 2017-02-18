TAV’DAN 2016’DA 1 MİLYAR 92 MİLYON AVRO CİRO

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önemli markası TAV Havalimanları, 2016 yılında yedi ülkede işlettiği 14 havalimanında 104 milyon yolcuya hizmet verdi.



TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “2016 yılında dünyada güvenlik kaynaklı endişeler havacılık sektörünü etkiledi. hem dünyada hem Türkiye’de havacılık sektörü açısından oldukça zor bir yıl oldu. Buna rağmen TAV olarak sahip olduğumuz dengeli portföy sayesinde önceki yıla göre hizmet verdiğimiz yolcu sayısını yüzde 2 artırmayı başardık. Özellikle yeni yarattığımız faaliyetlerin gelirleri sonucunda konsolide ciromuz yüzde 1 artarak 1,092 milyon avro olarak gerçekleşti.



Düşük marjlı bazı işlerimiz ve Atatürk Havalimanı’nda yolcu kompozisyonunun değişmesi nedeniyle FAVKÖK yüzde 4 oranında azaldı. Net karımızda önceki yıla göre yaşadığımız düşüş ise esas olarak devlete ödediğimiz kiraların dövize bağlı muhasebe uygulamaları nedeniyle avro bazında artmış görünmesi, Milas-Bodrum Dış Hatlar terminali amortismanı ve kirası ile Tunus’ta ertelenmiş vergi varlığının çevriminden kaynaklandı.



2017 yılı için Yönetim Kurulumuz 248 milyon TL temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Genel yaklaşımımız olan yüzde 50’lik bir temettü dağıtım oranına denk gelen bu rakam temettü ve büyümeyi dengeleyen “akıllı büyüme” politikamızın da açık bir göstergesi. Ülkemiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için yarattığımız sosyal faydalar da yaptığımız işi değerlendirirken en az kârlılığımız kadar önemli. Sene içerisinde devlete 1,5 milyar TL tutarında kira, vergi ve sosyal güvenlik ödemesi yaptık. 2016 yılında kombine ciromuzun yüzde 23’ünü yurtdışı faaliyetlerimiz oluşturdu. Ayrıca, yolcu konforunu artırmak ve istihdam yaratmak için 108 milyon avro yatırım yaptık.



2017 yılında toplamda hizmet verdiğimiz yolcu sayısının yüzde 4-5 arası artmasını, ciro ile FAVKÖK’ün yatay seyretmesini ve net karda önemli bir artış bekliyoruz. 2017 yılı için yatırım harcaması beklentimiz ise yaklaşık 50 milyon avro.



2016’da Gürcistan, Tiflis Havalimanı’nda yeni terminal binası ve pist rehabilitasyon çalışmalarına başladık. Medine Havalimanı’ndaki ortaklarımızdan Suudi Oger’in payının yarısına denk gelen yüzde 16,67’lik hisse alımı sürecini de yakında sonlandırmayı hedefliyoruz. Sene içinde yaşanan en önemli gelişme ise içinde bulunduğumuz konsorsiyumun Küba devleti tarafından Havana Jose Marti ve San Antonio de los Banos havalimanlarını işletmek için münhasıran görüşmelere davet edilmesi oldu. Küba havalimanlarını işletmeye başlamak için sabırsızlanıyoruz.



Önümüzdeki süreçte portföyümüzü büyütmek ve genişletmeye devam etmek için en büyük rekabetçi avantajımız yetişmiş insan kaynağımızdır. Tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza TAV markasına olan güvenleri ve destekleri için teşekkürü bir borç bilirim” dedi.