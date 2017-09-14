TAV TEKNOLOJİ’YE ABD’DEN ÖDÜL

Havalimanı bilişim çözümlerinde uzmanlaşarak dünyanın önde gelen markaları arasına giren TAV Teknoloji, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de yapımı süren ve 2019 yılında hizmete girmesi planlanan Midfield Terminali Bilişim Altyapı Projesi, kurumsal ve bilişim teknolojileri mimari hizmetlerinin öncü ve lider kurumu iCMG tarafından iki ödüle birden layık görüldü. Dünyanın lider Kurumsal & BT Mimarlık organizasyonlarından iCMG, ödülleri, 11-12 Eylül 2017 tarihlerinde Amerika’nın başkenti Washington D.C.’de gerçekleşen “Architecture World Summit 2017” kapsamında verdi. Zirvede TAV Teknoloji, Abu Dhabi Havaliamanı Midfield Terminal Binasının tüm bilişim ve iletişim altyapısına uyguladığı merkezileştirmiş yüksek verimlilikli operasyon modeli ile "Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi" kategorisinde “Mimari Mükemmellik” ödülünü aldı.



Proje, tüm bilişim ve iletişim altyapısının uçtan uca tasarımı, kurulumu, işletimi ve teknik destek hizmetleri için operasyonel sistemlerin ve altyapıların tasarlanarak hayata geçirilmesini kapsıyor. TAV Teknoloji Genel Müdürü ve TAV Havalimanları Holding CIO’su Binnur Güleryüz Onaran ise Kurumsal & BT Mimarlık (Enterprise & IT Architecture) konularında elde ettiği başarılar, liderlik özellikleri, geliştirttiği çözümlerin iş süreçlerine olan katkıları nedeniyle En iyi Global Business CIO ödülünü kazandı. Zirve dolayısıyla düzenlenen paneller iş dünyası profesyonellerini bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında Genel Müdür Yardımcısı Hakan Öztürk’ün Abu Dhabi Midfield Terminali Bilişim Altyapısı projesi ve TAV Teknoloji’nin entegre ve merkezileştirilmiş yüksek verimlilikli operasyon modeli hakkında yaptığı sunumu büyük ilgi topladı.



“En iyi Global Business CIO” seçilen TAV Teknoloji Genel Müdürü Binnur Güleryüz Onaran,

“Dünya çapında önemli bir otorite olarak kabul gören böyle bir kuruluştan, dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz Abu Dhabi Havalimanı Midfield Terminal Binası bilişim altyapı projesi ile ödül almak bizim için çok gurur verici. Merkezileştirilmiş yüksek verimlilikli operasyon modelimiz ve geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin dünyanın farklı havalimanlarında kullanılıyor olması, Türkiye’nin bilişim alanındaki başarısını ve ne kadar yol kat ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu vesile ile öncelikle Abu Dhabi proje ekibimizi ve bu projede emeği geçen tüm TAV Teknoloji ailesini kutlarım” şeklinde yorum yaptı.



Projenin sorumlusu TAV Teknoloji, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Bölgesi Genel Müdürü Saltuk Akşahin;

“Havalimanı inşaatı ve işletmesinde dünyanın en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Abu Dhabi Midfield Terminali projesinde, tek Türk bilişim firması olarak ihaleye davet edildiğimiz 2015 yılında sekiz uluslararası bilişim şirketini geride bırakarak ipi göğüslememiz başarımızın ilk adımıydı. Bu proje, bir Türk bilişim şirketinin yurtdışında aldığı en yüksek bütçeli ihalelerden biri. Bu sebeple bölgede yapılmakta olan en büyük havalimanlarından biri olan Abu Dhabi Midfield Terminal projesinde yer alıyor olmanın farklı bir tecrübe ve gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum” dedi.



Proje hakkında

Tamamlandığında dünyanın en büyük terminal binalarından biri olacak olan Abu Dhabi Midfield Terminal binası 21 futbol sahası (700.000 m2) büyüklüğünde olacak ve aynı anda 8 Airbus A380 uçağa da hizmet verebilecek, 65 yolcu kapısına, 156 check-in bankosuna ve 8.000’den fazla CCTV kameraya sahip olacak. Fiziksel büyüklüğü, bilişim sistemleri çeşitliliği ve havalimanı operasyonunun karmaşıklığının yanı sıra yüksek teknik ve koordinasyon becerisi gerektiren kompleks proje yapısı dolayısıyla Abu Dhabi Midfield Terminal Projesi benzerleri arasında hem teknik hem finansal hem de yönetimsel açıdan ayrışıyor. Abu Dhabi Midfield Terminali Bilişim ve İletişim altyapısı projesi kapsamında1 veri merkezi, 2 ana sistem ve iletişim odası, 171 ikincil iletişim odası, 6 şase üzerinde 38 blade sunucu, 155 sanal sunucu, 40.000 kullanıcılı IP telefon sistemi, aynı anda 64.000 kullanıcıya hizmet verecek kablosuz ağ ve tüm bu yapının üzerinde çalışacağı ağ altyapısı sistemlerinin tasarımını, kurulumunu, test ve devreye alınmasını TAV Teknoloji mühendisleri gerçekleştirecek.



TAV Teknoloji, bilişim ve iletişim altyapı işlerine ilave olarak, fiziksel güvenlik, kapalı devre kamera sistemi (CCTV), fiziksel erişim kontrolü ve bunların bilişim ve iletişim altyapıları için yetişmiş ve teknik becerileri yüksek mühendislik ekipleriyle; tasarım, kurulum, test ve devreye alma konularında profesyonel danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. iCMG Hakkında iCMG, dünya çapında öncü ve lider bir tam hizmet Kurumsal ve BT Mimarlık Firmasıdır. iCMG Avustralya, Amerika, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 6 kıtadaki 42 ülkede geniş bir müşteri yelpazesine mimari hizmetler sunuyor. Müşterilerine sunduğu eksiksiz Kurumsal & BT Mimarisi; danışmanlık, eğitim ve sertifikasyon ve araştırma gibi hizmetleri içeriyor.



TAV Teknoloji hakkındaTAV Havalimanları Holding’in önemli iştiraklerinden olan TAV Teknoloji, havacılık sektöründe yazılım ve donanım anlamında önemli bir marka olarak yerel ve küresel havalimanı hizmetleri ile çözümlerini üretiyor, geliştiriyor ve uyguluyor. Havalimanlarında kullanılan farklı sistemleri entegre etmek, yeni nesil teknolojiler kullanarak destek vermek, sunduğu uçtan uca çözümler ve anahtar teslimi projeler ile yolcu ve havalimanı dostu ürünlerini sektöre sunmak da dahil olmak üzere TAV Teknoloji, üç kıtada, 32 havalimanına ve 21 farklı şirkete hizmet veriyor.



Havacılık sektörü ve teknoloji çözümleri konusunda profesyonel kadrosuyla hizmet sunan TAV Teknoloji, karmaşık havalimanı operasyonlarının düzenli şekilde yönetimini sağlayıp, bilgi birikimini kullanarak yeni ürünler geliştiriyor. Şirketin geliştirdiği ürünler arasında AODB, IB, FIDS, RMS, CDM, SLOT, PIS, IATA Type-B Message Parser, TAV Mobile, VIP/ CIP Operation and Reservation Suite, MIS, IMS, SHRIKE, SmartZone yer alıyor. TAV Teknoloji; Veri Depolama, UNIX ve Veri tabanı Danışmanlık Hizmetleri, Sistem ve Altyapı Servisleri, Bilgi Teknolojileri ve Havacılık Sistemleri Danışmanlık Hizmetleri ve Kurumsal Kaynak Planlama Danışmanlık Hizmetleri alanlarında da hizmet veriyor.



TAV Teknoloji tarafından geliştirilen anahtar teslim çözümler; TAV Havalimanları tarafından işletilen; Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa-Alanya, Milas-Bodrum; Makedonya’da Üsküp ve Ohrid; Gürcistan’da Tiflis ve Batum ile Tunus’ta Monastir ve Enfidha-Hammamet Havalimanlarında kullanılıyor. Yine bu havalimanlarında bilişim ve telekomünikasyon alt yapılarının ITIL uyumlu olarak 7/24 işletimi ve desteği, TAV Teknoloji tarafından sağlanıyor. Ayrıca Türkiye’de birçok havalimanının yanı sıra; Tunus’ta, Gürcistan’da, Makedonya’da ve Suudi Arabistan’da Riyad, Dammam ve Medine Havalimanlarında TAV Teknoloji tarafından geliştirilen havacılık uygulamaları ve TAV Teknoloji’nin yüksek verimlilikli operasyon modeli tercih ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de kazandığı ihale ile Abu Dhabi Midfield Terminal Binası’nın altyapı sistemlerini de başarıyla gerçekleştirmeye devam eden TAV Teknoloji, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip bulunuyor.







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