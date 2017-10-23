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TAV Şili’de hizmet ağını genişletiyor

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:16
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13 ülkede 41 yolcu salonu işleten TAV İşletme Hizmetleri, Santiago Arturo Merino Benítez Havalimanı’nda lounge işletmesinin ardından karşılama ve uğurlama hizmeti de sunmaya başladı.

TAV Şili'de hizmet ağını genişletiyor
 TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Şili’nin başkenti Santiago’nun ana giriş kapısı Arturo Merino Benítez Havalimanı’nda “primeclass” markasıyla yolculara karşılama ve uğurlama hizmeti vermeye başladı. TAV bu yıl nisan ayında havalimanında iki yolcu salonunun işletmesi için açılan ihaleyi kazanmıştı. Şirket Şili’deki operasyonlarını kurduğu “Primeclass Pacifico ve Servicios Aeroportuarios S.A.” ortaklığıyla gerçekleştiriyor.
 
Şili’nin Arturo Merino Benítez Santiago Uluslararası Havalimanı yıllık 19,2 milyon yolcu trafiğiyle Latin Amerika’nın en yoğun yedinci havalimanı konumunda bulunuyor.
 
TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan “TAV İşletme Hizmetleri ileri teknolojisi ve güçlü altyapısı sayesinde yenilikçi projelere imza atıyor. İş geliştirme anlayışını küresel bir bakış açısı üzerine kuran şirketimizin işlettiği salonlara yenilerinin eklenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. 15 yıllık bir deneyimle 40’tan fazla salon işleten şirketimizin Şili’de kurduğu Primeclass Pacifico ve Servicios Aeroportuarios S.A. ortaklığıyla yılda 280 bin yolcuyu salonlarımızda ağırlamayı ve karşılama ve uğurlama hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Ayrıcalıklı seyahat çözümleri geliştirme konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik.

Yolcu salonlarımızda yılda 3 milyon misafirimizi ağırlıyoruz ve 100 bin kişiye karşılama ve uğurlama hizmeti veriyoruz. 2016 yılında Nairobi ve Washington D.C Dulles Havalimanlarında açtığımız Turkish Airlines Star Alliance salonlarının ardından, 2017’de ‘primeclass’ markamızla Frankfurt, Maskat, Kopenhag ve Zürih Havalimanlarında da yolcu salonlarını hizmete sokacağız” dedi.
 
TAV İşletme Hizmetleri hakkında
TAV Havalimanları tarafından işletilen 14 ülke ve 19 terminalde faaliyet gösteren TAV İşletme Hizmetleri yolcuların değişen ihtiyaç, talep ve şartlarına uygun ürün ve hizmetleri geliştiriyor ve havacılık dışı gelirleri yönetiyor. Ayrıca şirket; Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerindeki havalimanı, demiryolu, denizyolu ve kruvaziyer terminallerinde kişiye özel ürün ve hizmetlerin yaratılması, reklam ve tanıtım alanlarının pazarlanması, ticari alan tahsisi, CIP Servis, özel yolcu salon işletmeciliği, TAV Tourism, TAVPort.com, Airporteasy.com, “TAV Passport” ve “primeclass” Lounge Card üyelik programlarını yönetiyor.

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