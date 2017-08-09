TAV, FIRSAT EŞİTLİĞİ MODELİ SERTİFİKASINI ALDI

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, kadın istihdamını teşvik etmek ve kadına yönelik ayrımcılığı önlemek için oluşturulan Fırsat Eşitliği Modeli programının kriterlerini karşılayarak sertifika almaya hak kazandı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteğiyle geliştirilen Fırsat Eşitliği Modeli sertifika programında, işe alım süreçlerinden kariyer destek uygulamalarına kadar bir dizi başlıkta gerçekleştirilen bağımsız denetim sürecini başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Fırsat Eşitliği sertifikasına hak kazanan kurumlar yapıları, eylemleri ve istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiş oluyor.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Forumu'nun danışmanlık desteği sunduğu program, işe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamak ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermeyi amaçlıyor.

- "Kadının iş gücüne katılımı vazgeçilmez önemde"

TAV Havalimanları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Öker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, TAV olarak kadının iş gücüne katılımının kalkınma ve toplumsal gelişim için vazgeçilmez önemde olduğuna inandıklarını ifade etti.

Bu kapsamda, faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyalarda iş süreçlerini fırsat eşitliğini odağa alarak düzenlediklerini aktaran Öker, "İşe alım ve seçme süreçleri, kişisel ve profesyonel gelişim olanakları, performans değerlendirme ve terfi süreçlerinde tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunuyoruz. Her seviye yönetim kademesinde kadınların katılımını artırmak amacıyla, önümüzdeki 5 yıl içinde yönetim kurulumuzdaki kadın üye oranını yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyoruz." görüşlerini kaydetti.

Öker, Birleşmiş Milletler'in Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) imzacıları arasında olduklarını ve Professional Women’s Network (PWN) Türkiye ağının da kurumsal destekçileri arasında bulunduklarını hatırlattı.

Hakan Öker, "Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını alarak bu yöndeki çabalarımızın bağımsız kuruluş tarafından tescil edilmesinden mutluluk duyuyoruz ve benzer çalışmalar yürüten kurumlar için motive edici bir örnek teşkil etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı