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TAV 17 YILDA 17 HAVALİMANINA ULAŞTI

09 Haziran 2017 Cuma 11:53
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TAV Havalimanları Suudi Arabistan’da Medine’nin ardından Yanbu, Qassım ve Hail havalimanlarının geliştirilmesi ve işletmesi için imza attı. TAV üç havalimanını toplam 400 milyon dolar yatırımla geliştirecek ve 30 yıl boyunca işletecek.

TAV 17 YILDA 17 HAVALİMANINA ULAŞTI
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önde gelen markası TAV Havalimanları, Suudi Arabistan’da üç havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi’yle (GACA) anlaşmayı imzaladı. TAV ve ortağı Al Rajhi Grubu, Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarını 30 yıl süreyle işletecek. Üç havalimanında yeni terminal ve hizmet birimleri için toplam 400 milyon dolar yatırım yapılacak. 2000’de İstanbul Atatürk Havalimanı’yla yola çıkan TAV’ın tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısı 17’ye yükselirken şirket Suudi Arabistan’da toplam dört havalimanının işletmesini yürütecek.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “TAV olarak havalimanı yapımı ve işletmeciliğinde sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimiyle tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. Suudi Arabistan’da ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı projesinde gösterdiğimiz başarı bu ülkede yeni fırsatlara kapı açtı. Yanbu, Qassim ve Hail ile birlikte tüm dünyada işlettiğimiz havalimanı sayısı 17’ye, yıllık hizmet verdiğimiz yolcu sayısı da 110 milyon seviyelerine yükselecek. Dünyanın en rekabetçi coğrafyalarından olan Körfez Bölgesi’nde altı başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Önümüzdeki dönemde dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatları değerlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi. 2016’da yaklaşık 3,6 milyon yolcuya hizmet veren Yanbu, Qassim ve Hail havalimanları, öngörülen toplam 400 milyon dolar yatırımlarla birlikte yılda yaklaşık 11,5 milyon yolcuya hizmet verebilecek. TAV, üç havalimanının işletmesini de bu yıl içinde devralmayı planlıyor. Şirket işletmeyi devraldıktan sonra yeni terminal inşaatlarına başlayacak ve 2020’de yatırımı tamamlayacak. TAV, üç havalimanının işletmesini 2047’ye kadar sürdürecek. Arabistan Yarımadası'nın coğrafi olarak ortasında bulunan Qassım, Suudi Arabistan'ın 13 yönetim bölgesinden birisi. Ülkenin tarımsal üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren ve önemli bir turzim destinasyonu olan bölgenin giriş kapısı Qassım Havalimanı’ndan THY’nin de aralarında bulunduğu 12 havayolunun düzenli seferleri bulunuyor.

TAV Suudi Arabistan’da 2012’den bu yana Medine Havalimanı’nın işletmesini yürütüyor. Ayrıca hizmet şirketleriyle Cidde, Riyad ve Dammam havalimanlarında da faaliyet gösteriyor.
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