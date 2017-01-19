"TATİLLER AİLE İÇİN YAKINLAŞMA FIRSATIDIR"

İSTANBUL (AA) - Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Aydan Erenel, tatillerin ailelerin çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmeleri, olumlu iletişim ve ilişki oluşturmaları için bir fırsat olduğunu bildirdi. Erenel, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi için tatil zilinin yarın çalacak olması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tatilin iyi bir fırsat olarak değerlendirilmesi için ailelere tavsiyelerde bulundu. Çocukların sabırsızlıkla bekledikleri okul tatilinin yaklaştığını ve ailelerin bu zamanı kaliteli bir şekilde nasıl dolduracaklarını düşünmeye başladığını belirten Erenel, "Tatiller ailelerin çocukları ile daha fazla zaman geçirmeleri ve çocukları ile olumlu iletişim ve ilişki oluşturmaları için bir fırsattır." ifadelerini kullandı. Erenel, birçok ailenin aktivite düşünmek ve çocuklarını eğlendirmek için seçenek bulma konusunda zorlandıkları için tatil dönemlerini stresli bulabildiğine değinerek, bugünlerde meşgul olan ve fazla zaman ayıramayan ailelerin kaliteli zaman geçirmek için çocuklarıyla birlikte yemek yapabileceğini, film izleyebileceğini belirtti.



Hatta kimi zaman sadece yapılan sohbetlerin bile yakınlaşma için yeterli olacağını vurgulayan Erenel, şunları kaydetti: "Ebeveynlerin bu noktada dikkat etmesi gereken önemli nokta, sadece konuşan taraf olmaktan öte iyi bir dinleyici olmayı bilmektir. Bu durum çocuklara iletişimi başlatabilme ve sürdürme becerisinin gelişiminde katkı sağlayacaktır. Çocuklarınızla yaptığınız sohbetler sırasında onun merak ve ilgisini artırmak için neden ve nasıl sorularını daha sık sorun. Bu sorular çocukların düşünce ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olacaktır. Olumlu duyguların yanı sıra olumsuz duyguların konuşulmasına fırsat verin. Bu, aranızdaki güveni inşa etmeye yardımcı olacaktır."



Aydan Erenel, birlikte yapılan aktiviteler ve geçirilen eğlenceli zamanların yanı sıra akademik alanlardaki başarının güçlenmesi ve devam etmesi için gerekli çalışmaların yapılması tavsiyesine bulundu.