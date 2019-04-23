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TarımKart sahiplerine Opet&Sunpet istasyonlarında ödeme kolaylığı

Global gücü ve yaygın şube ağıyla müşterilerine hizmet veren QNB Finansbank, CardFinans TarımKart ile çiftçilerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye, hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Banka, çiftçilerin akaryakıt ihtiyaçlarına yönelik olarak akaryakıt dağıtım sektörünün müşteri memnuniyeti lideri  Opet ve ikinci markası Sunpet ile yaptığı iş birliğiyle anlaşmalı kurum ağını genişletiyor.  

TarımKart sahiplerine Opet&Sunpet istasyonlarında ödeme kolaylığı

Global gücü ve yaygın şube ağıyla müşterilerine hizmet veren QNB Finansbank, CardFinans TarımKart ile çiftçilerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye, hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Banka, çiftçilerin akaryakıt ihtiyaçlarına yönelik olarak akaryakıt dağıtım sektörünün müşteri memnuniyeti lideri  Opet ve ikinci markası Sunpet ile yaptığı iş birliğiyle anlaşmalı kurum ağını genişletiyor.  

23 Nisan 2019 Salı 14:38
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TarımKart sahiplerine Opet&Sunpet istasyonlarında ödeme kolaylığı

QNB Finansbank ve Opet arasındaki iş birliği kapsamında CardFinans TarımKart sahibi çiftçiler, 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle anlaşmalı tüm Opet&Sunpet istasyonlarından 6 ay faizsiz dönem ve hasatta ödeme avantajından yararlanabilecek.

Çitfçilere 6 aya kadar faizsiz dönem avantajı

2018 ‘in son çeyreğinde CardFinans TarımKart’ı hizmete sunan QNB Finansbank, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı amaçlıyor. Çiftçiler, CardFinans TarımKart’larıyla anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerinde 6 aya kadar faizsiz dönem avantajından yararlanarak, ödemelerini hasat  tarihine kadar erteleyebiliyor.

CardFinans TarımKart sahibi çiftçiler, 7/24 tüm QNB Finansbank ATM’lerinden 2 yıla varan vadeler ile taksitli kredi kullanabilirken ihtiyaç duydukları her an ATM’den Kredili Mevduat Hesaplarına ulaşarak nakit çekim işlemlerini gerçekleştirebilirler. Tüm bunlara ek olarak, aylık düzenli geliri olmayan çiftçiler SGK & BAĞ-KUR prim ödemeleri için CardFinans TarımKart ile otomatik ödeme talimatı verebilir; aylık prim borçlarını yılda bir defa hasat tarihinde ödeyebilirler.

Çiftçilere 3 yılda 6 milyar lira finans desteği

QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, çiftçilere son 3 yıl içerisinde 6 milyar liranın üzerinde finansman sağladıklarını belirterek, "Sadece bu yıl, Nisan ayında olmamıza rağmen  600 milyon lira yeni finansman sağladık" dedi. Çağlar, konuşmasına şöyle devam etti: “QNB Finansbank olarak en büyük hedefimiz; çiftçilerimizin üretim yaparken yanlarında olarak onların sorunlarını çözmek. Bu çerçevede Opet ve Sunpet ile yaptığımız işbirliğini çok önemli görüyoruz. Yaygınlaşan şube ağımız ve artan işbrilikleri ile daha fazla  çiftçimize ulaşarak sektöre sağladığımız finansman desteğini her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. CardFinans TarımKart’ın yanı sıra çiftçilerimizin finansman ihtiyaçlarını; hasat zamanlarını da dikkate alarak onlara özel ödeme planları ile sunduğumuz kredi imkanları ile karşılıyoruz. Yeni ürünümüz CardFinans TarımKart ve geniş ürün yelpazemizle birlikte QNB Finansbank olarak 2019 yılında da üretimin devamlılığı için tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz.”

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