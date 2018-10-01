TARİHİN EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACATI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eylül ayı ihracat verilerini Antalya'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Buna göre; eylülde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 14,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam bugüne kadar en yüksek ihracat gerçekleştirilen eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında ayrıca ihracatta son 13 ayın en hızlı artışı yaşandı. Açıklanan verilere göre ilk 9 ayda ihracat yüzde 7 artışla 123 milyar 110 milyon dolar oldu. Türkiye’nin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 7,6 artışla 165 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Böylece tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına imza attık. Son 13 ayın en hızlı ihracat artışını da gerçekleştirdik. 2018 yılı beklediğimiz gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçiyor. Haziran ve ağustos ayları haricinde her ayı rekorla kapattık. Eylül ayında da bu başarıyı devam ettirerek yüzümüzü güldüren ihracatçılarımızı kutluyorum. Ayrıca eylül ayı rakamlarına baktığımızda yeni pazarlara girişte başarılarımızın gün yüzüne çıkmaya başladığını da ülkeler bazındaki artışla görüyoruz ” dedi.

Miktar Bazında En Çok İhracat Yapılan İkinci Ay

2017 yılının eylül ayında 8,5 milyon ton olan ihracat miktarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 30 artışla 11,2 milyon tona yükseldi. Bu eylül ayı şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu.

En Fazla İhracat Otomotivde

Eylül ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün eylül ayı ihracatı, 2,6 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 95 ile Çelik; yüzde 65 ile Kuru Mevye Mamülleri ve yüzde 53 ile Diğer Sanayi Ürünleri Grubu oldu.

Almanya Birinciliği Korudu

Verilere göre, eylül ayında 172 ülke ve bölgeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk ülke 1,4 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 825 milyon dolar ile İtalya ve 722 milyon dolar ile Irak izledi. Ülkeler bazında ihracatı değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracatımızda ilk sırada 1,4 milyar dolar ile Almanya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman iş çevreleri ile temaslarının önümüzdeki dönem ticari ilişkilerimize de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi en büyük pazarımız olan Almanya ile ilişkilerimiz inşallah daha da kuvvetlenecek” dedi.

Uzakdoğu 'ya İhracat Yüzde 100 arttı

Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, AB'ye ihracat yüzde 24,7 artışla 7,3 milyar dolar oldu. AB’nin payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Uzakdoğu’ya ihracatta yüzde 100 artış ise dikkat çekti.

İhracatını En Fazla Artıran İl Osmaniye

En çok ihracat gerçekleştiren iller sırası ile, 6,2 milyar dolar ile İstanbul; 1,3 milyar dolar ile Kocaeli, 1,1 milyar dolar ile Bursa, 832 milyon dolar ile İzmir, 646 milyon dolar ile Ankara olurken, ihracatını en fazla artıran il yüzde 690’lık artışla 38 milyon dolar ihracat yapan Osmaniye oldu. Ayrıca eylül ayında 1277 firma ilk kez ihracat yaparak ihracat camiasına katıldı.



TL İhracat Dikkat Çekti

Kurdaki dalgalanmanın piyasalar üzerinde etki yarattığına değinen TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu dönemde, Türk Lirası'nın uluslararası ticarette kullanımını arttırabilmemiz büyük önem taşıyor. 173 ülkede, toplam 5,1 milyar TL tutarında ihracat Türk Lirası ile yapıldı. Eylül ayı itibariyle, TL ile ihracatımız toplam ihracatın yüzde 5,6 sini oluşturdu” dedi.

Gülle: “İhracat Milli Meselemiz”

Yeni Ekonomi Programı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Yeni Ekonomi Programı ile ihracata odaklı bir büyüme stratejisi izleyeceğini belirtti. Gülle “Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasına girme hedefini başarmamızın birinci yolu, daha fazla ihracat yapmamızdır. İhracatın milli bir mesele olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun için bir seferberlik başlatarak ilkokuldan itibaren çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. Toplumun her kesimine özellikle iş dünyasına ihracatın önemini anlatarak bu bilincin yerleşmesi için var gücümüzle çalışmalıyız” diye konuştu.

Transit Ticaret İhracatın Gündeminde

2018 ve 2019 büyüme rakamlarında net ihracatın katkısını daha net göreceğimizi ifade eden İsmail Gülle küresel hacmi önemli miktarlara ulaşan transit ticaret konusunu da gündeme aldıklarını söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle sözlerine şöyle devam etti: “Singapur’un, Hong

Kong’un transit ticaret vasıtası ile ulaştıkları gelir düzeylerini hepimiz biliyoruz. Ülkemizdeki mevcut transit rejiminde, transit ticaretin ihracat tarafı ihracat rakamlarına eklenmiyor. Transit

ticaret oldukça önemli bir ticaret usulü ve önemi daha da artacak. İlk etapta, transit ticaret istatistiklerinin ayrıca toplanması ve düzenli aralıklarla duyurulması için bir çalışma başlatmak üzere Ticaret Bakanlığımız ile irtibat halindeyiz. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında transit ticaretin önünün açılması ve ülkemize bıraktığı katma değerin artırılması için önerilerimiz olacak.”