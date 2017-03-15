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TAPU HARÇLARINDA İNDİRİM

15 Mart 2017 Çarşamba 10:58
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Tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15 olarak uygulanacak

TAPU HARÇLARINDA İNDİRİM
ANKARA (AA) - Tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15 olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı, ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda yüzde 1, bir yıl ve üzeri olanlarda yüzde 0 olarak belirlendi.

Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmeler kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmelerine ait damga vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak.

Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 olarak alınan tapu harcı, konut ve iş yerlerinde 30 Eylül 2017 tarihine kadar binde 15 oranında tahsil edilecek.


Anadolu Haber Ajansı
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