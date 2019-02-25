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Tanzim satış rekabete engel mi?

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, gündemdeki konular ve faaliyetlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Tanzim satış rekabete engel mi?

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, gündemdeki konular ve faaliyetlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:44
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Tanzim satış rekabete engel mi?

Torlak, "Rekabet Kurumunca son 5 yılda 1,25 milyar liralık idari para cezası verildi. Bilgi teknolojileri, enerji, finans, petrol ve petrokimya, tütün ve alkollü içecekler ile inşaat sektörleri ilk sıralarda yer aldı" dedi.

Gıda fiyatlarındaki artışlar konusunda Rekabet Kurumu’nun yaptığı çalışmalara yönelik soru üzerine Torlak, fiyatların inceleme konusu yapılabilmesi için hakim durum tespiti yapmak gerektiğini belirterek, perakende satış noktaları için açılmış soruşturmalar bulunduğunu söyledi.

Torlak, "Rekabet ihlali yapıldığı durumlarda idari para cezası uygulamalarıyla tüketici refahına katkı oluşturuyoruz. Tüketiciler daha makul fiyatlarla ürüne erişebilsinler, ama aynı zamanda da piyasalarımız daha rekabetçi şekilde oluşsun istiyoruz. Tüm hassasiyetimiz buna uygun bir zemin oluşturabilmek. Piyasalar bizim piyasalarımız, tüketiciler biziz, işletmeler bizim işletmelerimiz" ifadelerini kullandı.

Tanzim satış noktalarına ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bu, olağandışı bir durumun ortadan kaldırılmasına yönelik kamu tercihidir. Fiyatlar normale döndüğünde piyasa şartlarında süreç devam edecektir. Bunu, kamunun alt gelir gruplarının bütçelerini rahatlatmaya yönelik bir katkı olarak düşünmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Ürün gramajlarının düşürülmesinin rekabet hukukundaki yerine ilişkin soru üzerine, "maliyetlerin artması nedeniyle gramajların düşürülerek fiyatın aynı kalmasının, ticaret ahlakına aykırı bir durum oluşturmadığı sürece sorun teşkil etmeyeceğini" söyleyen Torlak, girdi maliyetleri değişmediği halde, gramajların düşürülüp fiyatların sabit kalması gibi durumlara karşı Ticaret Bakanlığının çalışmaları olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Rekabet KurumuÖmer Torlak
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