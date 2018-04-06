TANAP’TAN HİBE DESTEĞİ

Enerjinin ipek yolu Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), güzergahı üzerindeki bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemeyi hedefleyen Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamındaki 1. Hibe Çağrısı’nın sonuçlarını açıkladı. 21 Şubat-20 Nisan 2017 tarihleri arasında 11 ilden alınan yaklaşık 4 bin 500 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 433 proje fonlanmaya uygun bulundu. Hibe desteği kapsamında, her biri 200 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında bütçeye sahip 40 orta ölçekli proje için Ankara’da sözleşme imzalandı. Başvuru sahiplerine proje uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken prosedürlerle ilgili olarak 1,5 gün süren ‘Hibe Uygulama Eğitimi’ verildi.

İmza törenine katılan TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem yaptığı konuşmada, TANAP olarak boru hattı güzergahındaki bölgelere doğrudan katkı sağlayan projelerde yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.