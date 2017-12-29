Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
114655
ALTIN
158.623
DOLAR
3.7915
STERLİN
5.1212
EURO
4.5451

TANAP GIDA YARDIMLARINDA İKİNCİ TUR

TANAP, boru hattının geçtiği şehirlere sosyal sorumluluk anlayışıyla destek vermeye devam ediyor. İlk ayağı geçtiğimiz Kasım ayında Ardahan, Kars ve Erzurum illerinde hayata geçirilen gıda yardımı projesinin ikinci ayağı, hattın Lot 2 bölümündeki Erzurum, Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun illerinde gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın belirlediği 1.000 ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırıldı. Proje tamamlandığında ise hat boyunca 10 bin ihtiyaç sahibine 2 milyon lira değerinde gıda yardımı sağlanmış olacak

TANAP GIDA YARDIMLARINDA İKİNCİ TUR

TANAP, boru hattının geçtiği şehirlere sosyal sorumluluk anlayışıyla destek vermeye devam ediyor. İlk ayağı geçtiğimiz Kasım ayında Ardahan, Kars ve Erzurum illerinde hayata geçirilen gıda yardımı projesinin ikinci ayağı, hattın Lot 2 bölümündeki Erzurum, Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun illerinde gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın belirlediği 1.000 ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırıldı. Proje tamamlandığında ise hat boyunca 10 bin ihtiyaç sahibine 2 milyon lira değerinde gıda yardımı sağlanmış olacak

29 Aralık 2017 Cuma 11:38
6675 Okunma
TANAP GIDA YARDIMLARINDA İKİNCİ TUR

İki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye’nin bugüne kadar süregelen başarılı iş birliğinin en büyük ve önemli adımlarından olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), güzergâhı üzerinde bulunan köy ve mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak gerçekleştirdiği gıda yardımı programına devam ediyor. Proje kapsamında 4 bölüme ayrılan hat boyunca, 10 bin ihtiyaç sahibine 2 milyon lira değerinde gıda yardımı ulaştırılması hedefleniyor. Projenin ikinci aşamasında Lot 2 bölgesinde yer alan Erzurum’un bir mahallesi ile Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun illerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın belirlediği 1.000 ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırıldı.

Projenin ilk ayağı Kasım ayında gerçekleştirilmiş ve Ardahan, Kars, Erzurum illerinde 3 bin 522 kişiye gıda yardımı sağlanmıştı. Proje kapsamında; boru hattı üzerinde yer alan diğer illerde de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapılmaya devam edilecek.

Basın Bülteni

Anahtar Kelimeler:
TANAP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKONOMİ BASINI "EGD YILBAŞI BULUŞMASI"NDA BİR ARAYA GELDİ
EKONOMİ BASINI "EGD YILBAŞI BULUŞMASI"NDA BİR ARAYA GELDİ
COCA-COLA 10 YIL DAHA TÜRKİYE'DE
COCA-COLA 10 YIL DAHA TÜRKİYE'DE
2018’DE MAAŞLAR YÜZDE 11 ARTACAK
2018’DE MAAŞLAR YÜZDE 11 ARTACAK

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim