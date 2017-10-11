banner181
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

Tamek Anuga’ya Katıldı

11 Ekim 2017 Çarşamba 18:02
Bu haber 3 kez okundu

1955 yılından bu yana tüketicilerini kaliteli ve lezzetli ürünlerle buluşturan Tamek, 7-11 Ekim tarihleri arasında Köln’de gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük gıda fuarları arasında yer alan Anuga Gıda Fuarı 2017'ye katıldı. Tamek, fuarda, meyvelerin en doğal ve saf hallerinden üretilen meyve suyu ailesiyle, tarladan sofralara gelen gıda ürünlerini tüm dünyaya tanıttı.

Tamek Anuga'ya Katıldı
 Gıda sektörünün öncü firması Tamek, 62 yıllık tecrübesiyle ürettiği ürünlerini Köln’de gerçekleştirilen Anuga Fuarı’nda dünyanın dört bir yanından gelen gıda profesyonellerine tanıttı. Tamek’in Anuga Fuarı kapsamında ön plana çıkarttığı 2017’de lansmanını yaptığı yeni ürünler arasında; ranch, acı ve barbekü çeşitlerinden oluşan sos grubu, balkan ve paprika sosları, şeker ilavesiz reçeller ve soğuk kahve bulunuyor.
 
Tamek, meyve sularını ve gıda ürünlerini anlaşmalı çiftçileriyle gerçekleştirdiği, kontrollü tarım uygulamasından elde edilen ürünlerle üretiyor. Tüm dünyadan 57 ülkeye aktif ihracat yapan Tamek Genel Müdürü Cem Kurt “Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa, İspanya ve İtalya’da bilinirliğimiz yüksek. Japonya’da ise özellikle domates suyumuzla lider konumdayız. Bunun yanı sıra Ortadoğu coğrafyasından Kuzey Afrika’ya, Avustralya’dan Yeni Zelanda’ya kadar Tamek ürünlerini ihraç ediyoruz” dedi.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.