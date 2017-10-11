Tamek Anuga’ya Katıldı

Tamek, meyve sularını ve gıda ürünlerini anlaşmalı çiftçileriyle gerçekleştirdiği, kontrollü tarım uygulamasından elde edilen ürünlerle üretiyor. Tüm dünyadan 57 ülkeye aktif ihracat yapan Tamek Genel Müdürü Cem Kurt “Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa, İspanya ve İtalya’da bilinirliğimiz yüksek. Japonya’da ise özellikle domates suyumuzla lider konumdayız. Bunun yanı sıra Ortadoğu coğrafyasından Kuzey Afrika’ya, Avustralya’dan Yeni Zelanda’ya kadar Tamek ürünlerini ihraç ediyoruz” dedi.

Gıda sektörünün öncü firması Tamek, 62 yıllık tecrübesiyle ürettiği ürünlerini Köln’de gerçekleştirilen Anuga Fuarı’nda dünyanın dört bir yanından gelen gıda profesyonellerine tanıttı. Tamek’in Anuga Fuarı kapsamında ön plana çıkarttığı 2017’de lansmanını yaptığı yeni ürünler arasında; ranch, acı ve barbekü çeşitlerinden oluşan sos grubu, balkan ve paprika sosları, şeker ilavesiz reçeller ve soğuk kahve bulunuyor.Basın Bülteni