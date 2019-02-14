TABA-AmCham Amerika’ya OSB kuruyor

Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA- AmCham) ABD’de organize sanayi bölgesi kurmak üzere harekete geçti. Yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla kurulması öngörülen OSB’nin 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. TABA Yüksek İstişare Başkanı Ali Bayramoğlu, kurulması planlanan OSB’de 500 Türk şirketinin faaliyet sürdüreceğini, bu yatırımın ABD’nin muhtemelen Teksas eyaletinde gerçekleştirileceğini açıkladı. TABA, Türk şirketlerinin Amerikan pazarında daha fazla pay almasına katkı sağlayacak olan bu önemli projeyi Türkiye genelinde toplantılar organize ederek tanıtıyor. Bu toplantılardan biri geçtiğimiz günlerde Çorlu’da gerçekleştirildi.

TABA-AmCham önderliğinde, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını TABA Çorlu Üyesi Müjdat Ayan yaptı. Toplantıya Tekirdağ Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Trakya Organize Sanayi Bölgesi Başkanları, Trakyalı önemli sanayici ve iş insanları, TABA Derneği Genel Başkanı Ali Osman Akat, TABA Yüksek İstişare Başkanı Ali Bayramoğlu ve TABA Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, toplantıdaki konuşmasında Türk Amerikan İş Adamları Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Meslek odaları yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşu sözcülerinin üzerine düşen önemli vazifeler var. Dünya ticaretinde daha fazla söz sahibi olabilmeyle alakalı tüm kuruluşlarımızın yaptıkları çalışmaları önemsiyorum ve destekliyorum” dedi.

“AMERİKA İLE TİCARET HACMİMİZ OLMASI GEREKEN SEVİYEDE DEĞİL”

TABA Derneği Genel Başkanı Ali Osman Akat, Yurt Dışı OSB Yatırımı Projesi ile Amerika'da Türk Organize Sanayi Bölgesi kurarak Türk firmalarının kendi marka değerlerini daha çok artırıp Amerikan pazarında pasta payında daha büyük yer almasını hedeflediklerini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: “Amerika ile Türkiye arasında ticari hacim şu anda yaklaşık 8 milyon Dolar ihracat ve 12 milyar Dolar ithalat… Bu rakam Amerika’nın uluslararası ticaret hacminde binde 4’lük bir yüzdeye tekamül ediyor. Amerika ile Türkiye arasında olması gereken ticaret hacmi bu seviyede değildir. Amerikalı firmalar nasıl ülkemizde yatırım yapmış ve büyümüşse biz de aynı şekilde Amerika’ya gidip, orada yatırımlar yapıp Türk markalarıyla pazarda daha büyük pay sahibi olmak istiyoruz. Amacımız kuvvetli bir platformda birleşip ticaret hacmimizi olması gereken seviyeye taşımak.”

“DOĞRU SİSTEMİ KURARSANIZ ULUSLARARASI PAZARDA KENDİNİZE YER BULABİLİRSİNİZ”

Amerika’nın en uygun olan ve en iyi imkanları sağlayan eyaletinde, Türk Organize Sanayi Bölgesi kuracaklarını belirten TABA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, “Dünyadaki, gelişmeleri iyi takip etmezseniz, teknolojik hareketlere aynı anda, aynı sistemde ayak uyduramazsınız ekonomik olarak büyüdüğünüzü zannedersiniz ama yerinizde patinaj yapıyor olursunuz. Çünkü 10 Dolar’a üretip 10 buçuk Dolar’a satmak için uğraştığınız bir ürün sizi büyüten ürün olmaz. Katma değeri yüksek uç ürünler sizi büyütür. Biz katma değeri yüksek uç ürünler yapabiliyor muyuz? Yeni yeni bazı dallarda ufak tefek ama bunlar da iç pazara yönelik. Bizim uluslararası pazarda da yere ihtiyacımız var. O pazara şu an ‘Made in Turkey” yazarak giremiyorsunuz. Çeşitli ambargolar var, finansa sıkıntılar var, uluslararası siyaset politika ilişkilerindeki gerginlikler var. Ama uluslararası itibar gören doğru sistemleri kurarsanız o zaman kendinize çok iyi yerler buluyorsunuz” diyerek Amazon’un kendi adına oluşturduğu alt yapı ve yazılımla, sistemi doğru kurup, pazarı doğru yönlendirdiğini; turizm sektöründeki en büyük pazarlama ağı Booking.com’un hiçbir acentası, oteli olmadan kurduğu sistemi örnek verdi.

Bayramoğlu, kurmayı planladıkları genel organize sanayide yatırım düşünen, kapasite artırmayı hedefleyen, yeni pazarlara açılmak isteyen, marka olma ideali olan ve heyecan duyan minimum 500 firmanın bir araya gelmesini hedeflediklerini söyleyerek, merkez ofiste yönetim binalarının haricinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren bankaların, danışman şirketlerin, yazılım şirketlerin birimlerinin olacağını, 365 gün daimi fuar alanında ise yatırım yapan firmaların ürünlerinin sergileneceğini belirtti.

2020 yılında görüşmeleri ve altyapı çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını açıklayan TABA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, “2025’te burada üretime başlayarak dünyada rol model olabilecek 7-8 milyar dolarlık bir yatırımı kaynak da kullanmadan çok güzel bir şekilde ortaya çıkartmış olacağız” dedi.