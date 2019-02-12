Suzuki, Boat Show’a Çıkarma Yapacak

Denizcilik alanında dünyanın en büyük ikinci tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show, bu yıl 14’üncü kez kapılarını açıyor. Suzuki Marin, 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’de düzenlenecek fuarda kalite, teknoloji ve yakıt ekonomisiyle rakiplerinden ayrılan ürün gamını deniz tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Suzuki Marin’in bu yıl sergileyeceği en iddialı modeller arasında, markanın en güçlü modeli DF 350A ve üstün teknolojisiyle öne çıkan DF 9.9B yer alıyor.

Üstün teknolojisi ve yakıt ekonomisiyle kendi segmentinde dünyada tek

9.9 HP gücündeki dünyanın ilk ve tek ‘Lean Burn’ ve ‘Aküsüz Yakıt Enjeksiyon Sistemi’ ile dizayn edilmiş modeli DF 9.9B, denizdeki kısıtlı zamanını motor problemleriyle geçirmek istemeyenlere özel kaliteli ve eşsiz bir seçenek olarak dikkatleri çekiyor. Kullanıcılarına sessiz, titreşimsiz çalışma, her koşulda daha iyi ivmelenme ve denizde sıkıntı çıkarmayan uzun ömürlü bir kullanım sağlayan DF 9.9B, 327cm3 ile sınıfının en yüksek silindir hacmi sayesinde ekstra itme gücü sunuyor. DF 9.9B modeli ayrıca, sahip olduğu ‘Suzuki Lean Burn’ teknolojisi sayesinde üstün yakıt ekonomisiyle de öne çıkıyor.

Hızlı, güvenli ve ekonomik

Suzuki DF 350A’da bulunan ters dönüşlü çift pervane teknolojisi, her iki pervanenin farklı yönlerde dönmesini sağlayarak su üzerinde olağanüstü dengeli ve güvenli bir seyir sağlıyor. 350 HP’lik güce sahip olan model, dişli kutusunun gelişmiş tasarımı sayesinde suyun sürtünme direncini en aza indirerek yakıt tüketiminin minimumda kalmasıyla rakiplerinden ayrışıyor. 4 zamanlı dıştan takma deniz motorlarında ilk defa Suzuki tarafından geliştirilen ters dönüşlü çift pervane sistemi ayrıca, yüksek itiş gücü sayesinde hızlı ivmelenmenin yanı sıra teknenin daha kısa mesafede durmasını sağlıyor.