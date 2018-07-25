Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
95369
ALTIN
190.839
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.3467
EURO
5.6341

"SPEKÜLATİF KUR HAREKETLERİ PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Döviz kurlarında yaşanan kur hareketlerini piyasalara olan etkisini değerlendiren, İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Günlük yüzde 2 ile yüzde 5 fiyat hareketleri özellikle hammaddeyi dolar ile alan fakat iç pazara TL satan imalatçı tüccarı olumsuz etkiliyor. Aldığı malı çoğu zaman zararına satan iş dünyası, hükümetten daha stabil bir kur için para politikalarında daha etkili önlemler ve spekülasyon hareketleri engelleyici tedbirler alınmasını istiyor.” dedi.

"SPEKÜLATİF KUR HAREKETLERİ PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Döviz kurlarında yaşanan kur hareketlerini piyasalara olan etkisini değerlendiren, İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Günlük yüzde 2 ile yüzde 5 fiyat hareketleri özellikle hammaddeyi dolar ile alan fakat iç pazara TL satan imalatçı tüccarı olumsuz etkiliyor. Aldığı malı çoğu zaman zararına satan iş dünyası, hükümetten daha stabil bir kur için para politikalarında daha etkili önlemler ve spekülasyon hareketleri engelleyici tedbirler alınmasını istiyor.” dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:14
5169 Okunma
"SPEKÜLATİF KUR HAREKETLERİ PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Döviz kurlarında yaşanan artış ara malı kullanan ve ithalat yapan firmaların finansmanında ciddi bozulmalara sebep oluyor. Günlük yüzde 2 ile yüzde 5 fiyat hareketleri özellikle hammaddeyi dolar ile alan fakat iç pazara TL satan imalatçı tüccarı olumsuz etkiliyor” dedi. 
Reel piyasaların finans piyasaları kadar esnek olmadığını aynı zamanda sabit maliyetlerin arttığı bu dönemde spekülatif hareketlerin KOBİ’lere ciddi zarar verdiğine değinen İlker Önel, “İş dünyası kurda yaşanan hareketlilikten dolayı maliyet hesaplaması yapamıyor ve piyasalarda belirsiz bir bekleme durumu söz konusu oluyor. Sabit giderler sebebiyle döviz ile aldığı malı çoğu zaman zararına satmak zorunda kalan tüccar, piyasanın hareketlenebilmesi için daha stabil bir kur istiyor. İşi üretim yapıp ihracatına ve iç pazara satış yapmak olan esnafımız ekranlara kilitlenip kur takibi yapmaktan işine konsantre olamıyor” şeklinde konuştu. 
Piyasanın daha hareketli, ekonomideki çarkların daha hızlı dönmesi için hükümetin para politikalarında etkili önlemler alması gerektiğini dile getiren Önel sözlerine şöyle devam etti, “Diğer taraftan kısa vadede kurlardaki oynaklık, ithalatçının limandan  mallarını çekerken uygun zamanı  beklemeye ve uygun kuru yakalamaya çalışması sebebiyle antrepolarda yığılmalar ve gümrüklerde birikmelere sebep oluyor. Bir anda herkes malını çekmeye ve millileştirmeye çalışıyor.” 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Castrol ve Türkiye Petrolleri’nden madeni yağ alanında önemli iş birliği
Castrol ve Türkiye Petrolleri’nden madeni yağ alanında önemli iş birliği
MÜŞTERİ SADAKATİ ALARM VERİYOR
MÜŞTERİ SADAKATİ ALARM VERİYOR
FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLEDİ
FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLEDİ
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim