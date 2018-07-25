"SPEKÜLATİF KUR HAREKETLERİ PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Döviz kurlarında yaşanan artış ara malı kullanan ve ithalat yapan firmaların finansmanında ciddi bozulmalara sebep oluyor. Günlük yüzde 2 ile yüzde 5 fiyat hareketleri özellikle hammaddeyi dolar ile alan fakat iç pazara TL satan imalatçı tüccarı olumsuz etkiliyor” dedi.

Reel piyasaların finans piyasaları kadar esnek olmadığını aynı zamanda sabit maliyetlerin arttığı bu dönemde spekülatif hareketlerin KOBİ’lere ciddi zarar verdiğine değinen İlker Önel, “İş dünyası kurda yaşanan hareketlilikten dolayı maliyet hesaplaması yapamıyor ve piyasalarda belirsiz bir bekleme durumu söz konusu oluyor. Sabit giderler sebebiyle döviz ile aldığı malı çoğu zaman zararına satmak zorunda kalan tüccar, piyasanın hareketlenebilmesi için daha stabil bir kur istiyor. İşi üretim yapıp ihracatına ve iç pazara satış yapmak olan esnafımız ekranlara kilitlenip kur takibi yapmaktan işine konsantre olamıyor” şeklinde konuştu.

Piyasanın daha hareketli, ekonomideki çarkların daha hızlı dönmesi için hükümetin para politikalarında etkili önlemler alması gerektiğini dile getiren Önel sözlerine şöyle devam etti, “Diğer taraftan kısa vadede kurlardaki oynaklık, ithalatçının limandan mallarını çekerken uygun zamanı beklemeye ve uygun kuru yakalamaya çalışması sebebiyle antrepolarda yığılmalar ve gümrüklerde birikmelere sebep oluyor. Bir anda herkes malını çekmeye ve millileştirmeye çalışıyor.”

