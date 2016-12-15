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SOSYAL KORUMAYA 280 MİLYAR LİRA HARCANDI

15 Aralık 2016 Perşembe 08:07
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Sosyal koruma harcaması 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 13,1 artarak 279 milyar 734 milyon lira oldu.

SOSYAL KORUMAYA 280 MİLYAR LİRA HARCANDI
ANKARA (AA) - Sosyal koruma harcaması 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 13,1 artarak 279 milyar 734 milyon liraya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yıla ilişkin "Sosyal Koruma İstatistikleri"ne göre, sosyal koruma harcaması 2014'e göre yüzde 13,1 artarak 279 milyar 734 milyon liraya ulaştı. Bu harcamanın yüzde 98,3'ünü (274 milyar 862 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu.  Söz konusu yardımlarda en büyük harcama 134 milyar 914 milyon lira ile emekli-yaşlılara yapıldı. Bunu, 80 milyar 435 milyon lira ile hastalık-sağlık bakımı harcamaları takip ederken, en düşük harcama ise 3 milyar 923 milyon lira ile sosyal dışlanma ve başka yerde sınıflanamayan kategorisinde gerçekleşti. 

Yardımların GSYH içindeki payı
Sosyal koruma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı geçen yıl yüzde 12 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise aynı dönemde yüzde 11,8 olarak hesaplandı. Risk-ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli-yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 5,8 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,4 ile hastalık-sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,3 ile dul-yetim harcamaları takip etti.  Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9,2'si şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde 2015 yılında en büyük payı yüzde 30,8 ile engelli-malul yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 30,3 ile aile-çocuk yardımları ve yüzde 20 ile hastalık-sağlık bakımı yardımları izledi.  Yardımların yüzde 66,2'si nakit olarak verilirken, bunların içinde en büyük payı yüzde 93,6 ile maaş ödemeleri (emekli/yaşlı maaşları, dul/yetim maaşları ve engelli/malul maaşları) aldı. Bunu, yüzde 2,6 ile işsizlik ve yüzde 2,4 ile aile-çocuk yardımı ödemeleri takip etti.  Sosyal koruma gelirlerinin, 2015 yılında yüzde 36,8'i devlet katkısı oldu. Bunu, yüzde 31,2 koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar ve yüzde 26,3'ünün iş veren sosyal katkıları izledi. Öte yandan sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 12 milyon 498 bin kişiye ulaştı.


Anadolu Haber Ajansı
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