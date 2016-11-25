Sonbahar kuraklığı zeytini vurdu

BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim bölgelerinden Edremit Körfezi'nde sonbahar yağışlarının yetersiz olması nedeniyle sofralık yeşil zeytinde sıkıntı yaşanıyor.

Edremit Ziraat Odası İkinci Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın yağışsız geçmesinin sadece bu senenin değil gelecek senenin de yeşil zeytin rekoltesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Diker, bugünlerde gelecek yılın mahsulünü etkileyecek filizlerin çıkması gereken ağaçların yapraklarının neredeyse kavrulup kurumaya yüz tuttuğunu belirtti.

Özellikle sofralık zeytinde yüzde 20-25'lik bir rekolte azlığı yaşanacağına dikkat çeken Diker, şunları kaydetti:

"Ege Bölgesi olarak kışları yağışlı ve ılık, yazın kurak geçen bir mevsime sahibiz. Zeytin ağacı özellikle bizim bölgemizde ilkbahar ve sonbahar yağışlarını alırsa ona göre ağaç olarak da kendisini bir dahaki yıla hazırlar. 2016 Ocak-Mayıs dönemi, hatta haziranın bir kısmına kadar olan bölümde de mevsim normallerinin üzerinde yağış aldık. Her şey çok iyi ve güzel gidiyordu. Hatta ağaçlar çiçek zamanı biraz yağış olduğundan zeytin bağlamamıştı. Ovalarda zeytin vardı ama yukarılarda yoktu. Her şey böyle güzel giderken yaz kuraklığının ardından sonbahar yağışlarını almamız gerekiyordu. Maalesef ağustos ayından itibaren bu mevsime kadar yağış almadık."

- "Ağaçların koyu yeşil rengi sararmış"

Diker, en on 15-20 gün önce kısa süreli yağan yağmurların da yetersiz olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda ağaçlar su ihtiyacını karşılayacak yeterli depolama durumuna sahip değil. Ağaçların sonbahar yağışlarıyla birlikte filizlenmesini yapması gerekiyor. Yani gelecek senenin filiz gözlerini, mahsul gözlerini hazırlaması gerekiyor. Bunun için de ağaçta en az 10-15 santime kadar filizlenme olması gerekiyor ama maalesef bu sonbahar yağışlarını alamadığımızdan dolayı böyle bir filizlenme görmek mümkün değil. Geçirgen toprak dediğimiz yerlerde su tutabilecek özelliğe sahip olmayan topraklarda bırakın filizlenmeyi ağacın yaprakları sanki böyle yangın çıkmış da alevlerin arasında kavrulmuş şekilde. Ağaçların o koyu yeşil rengi sararmış, solmuş hale geldi."

- "Doğal afet sayılabilecek bir olay"

Bu durumun normal olmadığını vurgulayan Diker, "Bu tamamen doğal afet sayılabilecek bir olay. Bununla ilgili sıkıntıları önümüzdeki sene de hissedeceğimizi, yaşayacağımızı zannediyorum" dedi.

Diker, ağustos ayının 15-20'sinden sonra zeytin ağacı yağışını alsaydı meyvesinin kaliteli bir şekilde irileşeceğine değinerek, "Bu irileşmeden dolayı bizler de mevcut olan zeytinimizin birçok kısmını yeşil zeytin olarak, sofralık zeytin olarak alacaktık. Dünyanın en iyi yeşil zeytini bu bölgede yetiştiği için bu yeşil çizik zeytinimizi yapacaktık. Ancak bu sene o standartlardaki zeytin rekoltemiz çok az. Bu ülke için de iyi değil. Tüketimde maalesef bu zeytini çok az miktarda bulacağız. Bu da azlığından dolayı fiyat artışları tüketiciye yansıyacak. Yağlık zeytinde pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama yemeklik vasıftaki bu bölgenin yeşil zeytininde sıkıntı olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı