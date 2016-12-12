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SON ÇEYREKTE ÖNCÜ GÖSTERGELER OLUMLU SİNYALLER VERİYOR

12 Aralık 2016 Pazartesi 09:15
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Maliye Bakanı Ağbal: 2016 yılı son çeyreğinde öncü göstergeler ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller vermektedir. Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan tedbirler, hayata geçirilecek yapısal reformlar ile dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler 2017 yılında büyümenin hızlanmasını destekleyecektir.

SON ÇEYREKTE ÖNCÜ GÖSTERGELER OLUMLU SİNYALLER VERİYOR
ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yılın son çeyreğinde öncü göstergelerin ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller verdiğini belirterek, ''Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan tedbirler, hayata geçirilecek yapısal reformlar ile dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler 2017 yılında büyümenin hızlanmasını destekleyecektir.'' ifadesini kullandı. Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 daraldığını hatırlatan Ağbal, bu dönemde 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, turizmdeki daralma ve zayıf dış talebin, ekonomik aktivitelerde yavaşlamaya neden olduğunu belirtti. Üçüncü çeyrekte özel tüketim harcamalarının yüzde 3,2, yatırımların ise yüzde 0,6 daraldığına işaret eden Ağbal, kamu harcamalarının ise yüzde 23,8 artışla ekonomiye pozitif katkı vermeye devam ettiğini ifade etti.

Hükümet olarak ekonomik aktivitede canlanmayı destekleyen, finansal istikrarı koruyan ve güçlendiren gerekli tedbirleri uygulamaya koyduklarına dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti: ''Nitekim geçtiğimiz hafta sayın Başbakan'ımızın açıkladığı EKK kararları da önümüzdeki dönemde reel sektörde iyileşmeye katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede; krediye erişimi ve ihracatın finansmanını artıran, yatırımlara daha çok teşvik sunan, iş gücü piyasasını destekleyen, KOBİ’lere finansman sağlayan ve kredilerinin yapılandırılmasına imkan veren kritik öneme haiz bir destek paketi açıkladık. 2016 yılı son çeyreğinde öncü göstergeler ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller vermektedir. Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan tedbirler, hayata geçirilecek yapısal reformlar ile dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler 2017 yılında büyümenin hızlanmasını destekleyecektir.''


Anadolu Haber Ajansı
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