banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

SOĞUK VE KAR TARIMDA FİYATLARI ARTIRDI

16 Ocak 2017 Pazartesi 15:15
Bu haber 455 kez okundu

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: (2016 yılı) Aralık ayında tabii afetler yaşandı, sel felaketleri görüldü. Tarımsal üretim, nakliye, depolama zorlaştı. Bütün bunlar tarımsal üretimi sekteye uğratırken, maliyetleri de fiyatları da artırdı.

SOĞUK VE KAR TARIMDA FİYATLARI ARTIRDI
ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen yıl aralık ayında yaşanan tabii afetler ve sel felaketlerine ilişkin, "Tarımsal üretim, nakliye, depolama zorlaştı. Bütün bunlar tarımsal üretimi sekteye uğratırken, maliyetleri de fiyatları da artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayı itibarıyla genel tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylıkta yüzde 1,64, yıllıkta yüzde 8,53 arttığını  belirtti. Aralık ayındaki artışa rağmen, yıllık enflasyonun hem tarımda üretici hem de gıda ve alkolsüz içeceklerde tüketici enflasyonunun genel tüketici enflasyonunun altında gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aralık ayında tabii afetler yaşandı, sel felaketleri görüldü. Seralarda aşırı kar yağışı ve fırtına nedeniyle çatı çökmeleri yaşandı. Açık alandaki sebzelerin kar altında kalması, yaşanan afetlerden dolayı seraların ve seradaki ürünlerin zarar görmesiyle birlikte arz da daralmıştır. Tarımsal üretim, nakliye, depolama zorlaştı. Bütün bunlar tarımsal üretimi sekteye uğratırken, maliyetleri de fiyatları da artırdı. Tarım üretici fiyatlarında 2016 yılı aralık ayında iklim koşullarından kaynaklı yüzde 3,51'lik artışa rağmen, yıllık fiyat artışı yüzde 1,33'te kaldı." 

Aralık ayında ürün grupları içinde en fazla artışın, ihracattaki canlanmanın bir sonucu olarak yüzde 30,29 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda görüldüğünü aktaran Bayraktar, olumsuz iklim koşullarının etkisiyle sebze, kök ve yumrularda yüzde 16,01, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 13,90'lık artış yaşandığına dikkati çekti. 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.