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SOCAR Türkiye’ye ‘En Etkin 50 CFO’ ödülü

Fortune Türkiye tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Türkiye’nin En Etkin Finans Liderleri Araştırması” sonuçlandı. Etkili ve verimli risk yönetimi ile CFO’ların rolüne odaklanan araştırmada, performansı ve başarısıyla dikkat çeken 50 CFO arasında SOCAR Türkiye CFO’su Teymur Abasguliyev de yer aldı.

SOCAR Türkiye’ye ‘En Etkin 50 CFO’ ödülü

Fortune Türkiye tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Türkiye’nin En Etkin Finans Liderleri Araştırması” sonuçlandı. Etkili ve verimli risk yönetimi ile CFO’ların rolüne odaklanan araştırmada, performansı ve başarısıyla dikkat çeken 50 CFO arasında SOCAR Türkiye CFO’su Teymur Abasguliyev de yer aldı.

19 Nisan 2019 Cuma 16:03
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SOCAR Türkiye’ye ‘En Etkin 50 CFO’ ödülü

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR, Türkiye’de art arda faaliyete geçirdiği dev yatırımlarının yanı sıra etkili ve stratejik finansal yönetim vizyonuyla da başarılara imza atıyor. İştirakleri Petkim’in yanı sıra STAR Rafineri, TANAP, Petkim RES ve SOCAR Terminal gibi dev projelerle yatırım tutarı 15 milyar dolara ulaşan SOCAR Türkiye’nin CFO’su Teymur Abasguliyev; Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğiyle hazırlanan ‘En Etkin 50 CFO’ listesinde yer aldı. Abasguliyev’e ödülü, 18 Nisan’da gerçekleştirilen CFO Summit 2019 kapsamında düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

Türkiye’nin En Etkin 50 CFO listesinin dördüncüsünde belirlenen binin üzerinde organizasyon; ciro büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, son dört yıllık kâr büyümesi, nakit yaratma kapasitesi, organizasyonun sektördeki itibarı yönlerinden analiz edildi. En başarılı finansal performans gösteren 400 şirketin CFO’ları belirlendi. Danışma Kurulu’nun oylama ve değerlendirmeleri sonucu Türkiye’nin en etkin 50 CFO’su listesi ortaya çıktı. 

Dev projelerin finansman süreçlerini yönetti

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Hukuk bölümünde lisans ve yüksek lisans programını tamamlayan Teymur Abasguliyev’in, İngiltere merkezli Uluslararası Mali Müşavirlik Birliği’nden (ACCA) muhasebe ve finans sertifikası bulunuyor. 1994-1996 yılları arasında ABD’li think tank kuruluşu Center for Strategic and International Studies’de (CSIS) bağımsız danışmanlık yapan Abasguliyev, 1996 yılında Alman Uluslararası İşbirliği Örgütü’nde (GIZ) Proje Sorumlusu olarak, 1996 – 2013 yılları arasında ise PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna’da gerçekleştirilen enerji alanındaki projelerinde Partner (ortak) olarak görev aldı. Mayıs 2013’te SOCAR grubuna katılan Abasguliyev, o tarihten bu yana SOCAR Türkiye CFO’su olarak görev yapıyor.

Türkiye'de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı olan 6,3 milyar dolarlık STAR Rafineri proje finansmanı anlaşmasının yapılandırılması ve sonuçlandırılması; Ege Bölgesi'ndeki en büyük konteyner limanının (SOCAR Terminal) inşaatının finansmanı ve uluslararası yatırım bankaları ile yapılan 1,6 milyar dolarlık yapısal finansman anlaşması süreçleri yönetimi gibi stratejik ve yüksek profilli işlemlerini üstlenen Abasguliyev, halihazırda SOCAR’ın grup şirketleri arasındaki entegrasyon ve sinerjiyi artıracak bir dönüşüm projesine de öncülük ediyor.

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