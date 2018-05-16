SOCAR İŞTİRAKLERİNE İKİ ÖDÜL BİRDEN

Türkiye’de 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren SOCAR ve iştirakleri, yatırımlarının yanı sıra finansal başarılarıyla da dikkat çekiyor. Grup, iki iştirakiyle, finans yöneticilerine yönelik Türkiye’de hazırlanan en prestijli araştırmalardan birine girmeye hak kazandı. STAR Rafineri CFO’su Elchin Ibadov ile TANAP CFO’su Bora Çermikli, Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen “En Etkin 50 CFO” araştırması kapsamında, ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Ibadov ve Çermikli 15 Mayıs’ta düzenlenen “CFO Summit 2018”deki törenle ödüllerini aldı.

Araştırmada 1.000’in üzerinde şirketin finansal performansları ve bireylerin ‘kritik CFO başarı kriterleri’ndeki performansları değerlendirildi. Bu yılki liste, CFO fonksiyonunun değer yaratma ve şirket stratejisi belirlemedeki proaktif rolü odak alınarak hazırlandı. Araştırma için şirketler, ciro büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, son üç yıllık kâr büyümesi, nakit yaratma kapasitesi, organizasyonun sektördeki itibarı yönlerinden analiz edildi.

10’un üstünde ödül aldı

Chicago Illinois Üniversitesi’nden (University of Illinois at Chicago) mezun olan Elchin Ibadov, 2002 yılında World Trade Center Chicago’da araştırma uzmanı olarak iş hayatına başladı. 2003 yılında katıldığı PwC’de 11 yıl yöneticilik yaptı. 2014 yılında STAR Rafineri’de yeni görevine başlayan Ibadov’un yürüttüğü proje, aralarında Bonds & Loans Türkiye’de Yılın Proje Finansmanı Anlaşması ödülünün de bulunduğu yaklaşık 10 yerli ve uluslararası ödül kazandı. Ibadov, 6.3 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri’nin operasyona geçmesi ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki en büyük petrol faaliyetlerinden birine dönüşmesi hedefleri doğrultusunda başarılı finansal sonuçlar için çalışıyor. Ibadov’un, iktisat, muhasebe, finans, uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) ve mali denetim konularında kitapları bulunuyor.

TANAP’ta finansman çalışmalarını koordine etti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü mezunu olan Bora Çermikli, Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamladı. 20 yıldan fazla profesyonel tecrübeye sahip Çermikli, bugüne kadar ağırlıklı olarak üretim sektörlerinde, başta Kurumsal Finansman ve Hazine olmak üzere birçok alanda görev yaptı; özellikle çalışmış olduğu şirketlerde, organik/inorganik büyüme projelerinde aktif rol aldı. Çermikli, 2015 yılından itibaren Türkiye ve Azerbaycan’ın en önemli işbirliklerinden biri olan, 8 milyar dolar yatırım bedelli, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.’nin CFO’su olarak görev yapıyor. Çermikli, Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Güney Gaz Koridoru’nun 1.850 kilometrelik en büyük parçası olan TANAP için Dünya Bankası (WB), Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) gibi büyük finans kuruluşlarından sağlanan yaklaşık 3.8 milyar dolarlık finansmanın onaylanması sürecinde, söz konusu kuruluşların TANAP’ta 2 yılı aşkın süre boyunca yürüttükleri “Due Diligence” çalışmalarını koordine etti. Çermikli, bu yıl gaz iletimine başlayacak olan TANAP için “Operasyona Hazırlık” başlığı çerçevesindeki ilgili çalışmalarına devam ediyor.