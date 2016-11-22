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SOCAR İLE TOTAL ARASINDA İMZALAR ATILDI

22 Kasım 2016 Salı 14:20
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Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Başkanı Rövnag Abdullayev, Fransız Total şirketinin CEO'su Patrick Pouyanne ve heyetiyle görüştü. Görüşme sonrasında SOCAR ve Total arasında Abşeron projesinin işletme programını düzenleyen prensipler hakkında çerçeve anlaşması imzalandı.

SOCAR İLE TOTAL ARASINDA İMZALAR ATILDI
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Başkanı Rövnag Abdullayev, Total CEO’su Patrick Pouyanne ve üst düzey yöneticilerini ağırladı. Total’in Azerbaycan’daki faaliyetlerinin 20. yıldönümü sebebi ile şirket yönetimini tebrik eden Rövnag Abdullayev, gelecek işlerde başarılar diledi. Görüşme sonunda SOCAR ve Total arasında Abşeron projesinin işletme programını düzenleyen prensipler hakkında çerçeve anlaşması imzalandı.

Rövnag Abdullayev, SOCAR ve Total arasındaki verimli işbirliğinden bahsederek, her iki şirketin ortak olarak yer aldığı petrol-doğalgaz projelerinin bölgesel ve uluslararası enerji güvenliğinde oynadığı rolü özellikle vurguladı. Bugün dünya petrol ve doğalgaz sektöründe önemli bir konuma sahip olan Total’in Azerbaycan'da faaliyet gösteren ilk yabancı enerji şirketlerinden olduğunu söyleyen Abdullayev, “Total, ülkemizin petrol ve doğalgaz sanayisine yatırım yapmış uluslararası yatırımcılardan biri. Aramızdaki işbirliği başarılı bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan’ın Hazar Denizi kıyılarında bulunan dev yataklardan biri olan ve gelecekte gaz ihracı olanaklarını önemli ölçüde genişletmesi planlanan Abşeron doğalgaz-kondensat yatağında yapılan jeolojik-arama ve sondaj çalışmaları, yatağın teknik-ekonomik performansının değerlendirilmesi, üretimin başlaması için çalışma programının hazırlanması bu işbirliğinin bir örneğidir” dedi. Total CEO'su Patrick Pouyanne de Azerbaycan’da çalışmalarını sürdüreceklerine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “İşbirliğimizin geliştirilmesi için burada geniş bir perspektif var. Azerbaycan’daki projeleri dikkatle takip ediyoruz. Yeni yatırım imkanlarını araştırıyoruz. Azerbaycan'da petrol-doğalgaz operasyonlarına yatırımlarımız sürecek. Özellikle ‘Ümit’ yatağı ve ‘Babek’ perspektif alanlarının geliştirilmesi projelerinde yer almayı çok isteriz” dedi.
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