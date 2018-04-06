SMART ENERGY SOLAREX’TE ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞUYOR

Güneş enerjisi sektörünün önemli yatırımcılarından Smart Energy, Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul’da yerini aldı. Ürün ve hizmetlerini tanıtan Smart Energy, 11 No’lu salonda, B4-C5’te yer alan standıyla ziyaretçileriyle buluşuyor.

Güneş enerjisi sektörünün önemli firmalarını bir araya getiren Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul, 5-7 Nisan 2018 arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Sektörün önemli yatırımcılarından olan Smart Energy, ürün ve hizmetleriyle fuarda yerini alıyor. Smart Energy, 11 No’lu salonda B4-C5’te yer alan standıyla ziyaretçilerini bekliyor.