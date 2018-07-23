ŞİŞECAM’IN KREDİ NOTUNA FİTCH’TEN TEYİT

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, kredi notuna ilişkin yaptığı açıklamada, üç kıtada 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla Topluluğun küresel bir oyuncu olduğunu belirterek, “Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmeyle Şişecam’ın üretimden gelen gücü, faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin konumu ve örnek alınan güçlü mali yapısı bir kez daha teyit edilmiştir. Sürdürülebilir kârlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin (Şişecam) yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB+” olarak teyit ederken, görünümün “negatif” olarak belirlendiğini açıkladı.



Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünyanın önde gelen oyuncularından olan Şişecam’a ilişkin Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmede şirketin güçlü finansal yapısı, yüksek kârlılığı ve farklı coğrafyalara yayılan faaliyetleriyle nakit yaratma kabiliyetine dikkat çekildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Şişecam’ın sahip olduğu geniş ürün yelpazesinin yanı sıra inşaat, otomotiv, gıda, içecek, tüketici ürünleri ve kimyasallar gibi farklı dinamikleri olan sektörlere hitap etmesinin potansiyel risklerin dengelemesine imkan sağladığı kaydedildi. Raporda ayrıca toplam satış gelirleri içerisinde uluslararası satışların payı yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olan Şişecam’ın güçlü döviz pozisyonuna dikkat çekilerek, ihracatının yanı sıra yurt dışındaki üretimden satışları ve nakit pozisyonu sayesinde Şişecam’ın faaliyetleri açısından döviz kurlarındaki gelişmelerin etkilerinin sınırlı kaldığı belirtildi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, kredi notuna ilişkin yaptığı açıklamada, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Şişecam bugün üç kıtada 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri, 22 bine yakın çalışanı ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu konumundadır. Fitch Ratings tarafından yapılan son değerlendirmeyle Şişecam’ın üretimden gelen gücü, faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin konumu ve örnek alınan güçlü mali yapısı bir kez daha teyit edilmiştir. Sürdürülebilir kârlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz” diye konuştu.