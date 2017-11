Şirketlere avukat baskısı

ürürlükteki mevzuat gereği anonim şirket statüsündeki işletmeler, avukat çalıştırmak zorunda. Türk Ticaret Kanunu’na göre; anonim şirketlerin esas sermayesi 50 bin ve yukarısı bir miktarda olmak zorunda. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3 maddesine göre; Türk Ticaret Kanununda öngörülen esas sermaye miktarının beş katı (250 bin lira) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda. Buna göre; sözleşmeli avukat bulundurmayan şirketlere ceza öngörülüyor.

PSİKOLOJİK BASKIYA DÖNÜŞTÜ

İşletmelerin kamuya karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmede ve iş güvenliği ile sağlığı gibi üzerinde durulan konuları takip etmek üzere şart koşulan avukat bulundurma zorunluluğu, son aylarda adeta bir psikolojik baskıya dönüştürülmesi dikkat çekiyor. Yapıları gereği zaten birçoğu avukat çalıştıran anonim şirketlere yazı yazan İstanbul Barosu, “suç duyurusu” baskısıyla şirketleri adeta tehdit etmesi dikkat çekti.

Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu imzasıyla işletmelere gönderilen yazıda; “İlgili hükümlere aykırı davranan işletmelere Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşındaki büyük işçiler için uygulanan asgari brüt ücretin iki aylığı kadar idari para cezası verilir. 2017 yılı için belirlenen iş bu aylık brüt ücret miktarı 1.777,50 TL olup, sözleşmeli avukat tayin edilmeyen her ay için iki aylık brüt asgari tutar olan 3.555 TL üzerinde işlem yapılacaktır” denildi.

ARDINDAN DA SUÇ DUYURUSU

Keskin bir dille kaleme alındığı görülen İstanbul Barosu yazısında kullanılan üslup rahatsız edici bulundu. Geçtiğimiz Eylül ayında gönderildiği anlaşılan yazısı, tehdit kokan şu cümlelerle bitiyor: “Şirketinizde sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmadığınız hususunda bilgi vermenizi, bulunduruyor iseniz 2016-2017 yılına ait Avukatlık Sözleşmesi ve ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuz ödeme belgesi örneğini, eğer avukatınız sigortalı çalışan ise 2017 yılına ait maaş bordroları örneğini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Başkanlığımıza gönderin. Cevap vermemeniz ve gerekli belgeleri sunmadığınız taktirde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı davranışınızın kabulü ile şirketiniz hakkında Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacağını ve yasal işlemlere başlanacağını bilginize rica ederim.”

116 bin şirket iştah kabartıyor

Türk Ticaret Kanunu’nun 269. maddesine göre anonim şirketlerin esas sermayesinin 50 bin liradan aşağı olmaması gerekiyor. Halka açık olan anonim şirketlerde başlangıç sermayesinin 100 bin lira ve üzerinde olması şartı var. Anonim şirketlerin esas sermaye ile kurulma zorunluluğu da bulunuyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kayıtlarına göre; Ekim 2017 itibariyle Türkiye’de aktif durumda olan 1 milyon 778 bin 424 şirket var. Bu şirketlerin 116 bin 787 bini anonim şirket statüsünde. Bunun dışında ülke genelinde 724 bini limited şirket, 700 bin ticari işletme, 189 bini şube, 35 bin kooperatif, 10 bin kollektif şirket ve bin 784 tane de kommandit şirket bulunuyor. Sayıları 116 bini aşan anonim şirket varlığı avukatlar ile meslek kuruluşları olan barolar için önemli bir gelir kapısı durumunda.





